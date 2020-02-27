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Деловая газета "Взгляд"

Первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» поступил в ВКС

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Комплекс ПВО С-350
Комплекс ПВО С-350.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Расчеты зенитных ракетных войск начали осваивать первый комплекс ПВО С-350 «Витязь» в учебном центре в Гатчине, сообщили в Минобороны.

"Первый новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 "Витязь" поступил в состав ВКС - недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине", – передает ТАСС сообщение ведомства.

В Гатчине боевые расчеты будут обучаться применению нового комплекса. В частности, в учебном центре уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника.

"Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район", – уточнили в министерстве.

Напомним, в декабре в Минобороны сообщали, что в 2019 году Воздушно-космические силы впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь", который в январе 2020 года прибудет в пункт постоянной дислокации.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Проекты
2020-й год
Военные учения
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