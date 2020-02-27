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ЦАМТО

В Катар отправлена пятая партия истребителей "Рафаль"

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Истребитель Dassault Rafale DQ
Первый поставленный ВВС Катара истребитель Dassault Rafale DQ (катарский бортовой номер QA202, серийный номер DQ2).
Источник изображения: Dassault Aviation

ЦАМТО, 26 февраля. В Катар отправлена очередная, пятая партия из трех истребителей "Рафаль". Самолеты взлетели с заводского аэродрома компании Dassault Aviation в Мериньяке (Франция) 25 февраля и начали перелет в Катар.

По информации Scramble Magazine, в Катар отправлены "Рафаль" DQ (двухместный) с регистрационным номером QA206 и два "Рафаль" EQ (одноместные) с регистрационными номерами QA215 и QA227. Самолеты вылетели в сопровождении C-17A "Глоубмастер-3" и в ближайшее время совершат посадку на авиабазе "Тамим" (Катар). Таким образом, Военно-воздушным силам этого ближневосточного государства будет передано в общей сложности 23 самолета "Рафаль".

Как ранее сообщал ЦАМТО, базовое соглашение, предусматривающее поставку ВВС Катара 24 истребителей "Рафаль" (6 одноместных и 18 двухместных), было подписано в Дохе 4 мая 2015 года. Контракт также предусматривал продажу управляемых ракет класса "воздух-воздух" MICA и "Метеор", крылатых ракет "Скальп" компании MBDA, модульных боеприпасов AASM класса "воздух-земля" компании Sagem, обучение 36 катарских пилотов, 100 техников, подготовку катарских офицеров разведки. Соглашение вступило в силу 17 декабря 2015 года после перевода Катаром авансового платежа. Общая стоимость продажи оценивается в 6,7 млрд. евро.

Dassault Aviation 7 декабря 2017 года объявила о подписании с ВС Катара соглашения о сотрудничестве и реализации опциона на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль". Соглашение о реализации опциона вступило в силу 27 марта 2018 года.

Таким образом, в общей сложности ВВС Катара должны получить 36 французских истребителей. По данным французских СМИ, Катар также может реализовать опцион на поставку дополнительно еще 36 самолетов.

Dassault Aviation 6 февраля 2019 года на предприятии в Мериньяке официально передала Катару первый самолет "Рафаль" (двухместный, б.н. QA202) в рамках контракта 2015 года. Первые пять истребителей "Рафаль" прибыли в Катар на авиабазу "Тамим" 5 июня 2019 года, еще по пять – 4 июля, 3 сентября и 3 декабря 2019 года. Предполагается, что все самолеты будут поставлены ВВС Катара в период до 2022 года.

Наряду с "Рафалями", в последние годы для оснащения своих ВВС Катар также заказал 24 европейских многоцелевых истребителя "Тайфун" и 36 американских истребителей F-15QA Advanced Eagle. Закупка самолетов осуществлялась на фоне экономического бойкота Дохи со стороны Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Бахрейна, объявленного в июне 2017 года.

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