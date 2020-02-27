На Украине пообещали в ближайшее время возродить ракетную программу

Источник изображения: rnbo.gov.ua

Украина уже в ближайшее время возродит ракетную программу страны в ответ на действия "агрессора". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью украинскому "Радио НВ".

Мы четко осознаем, что наша ракетная программа, наш ракетный щит, наша ракетная защита и наше ракетное наступление в ближайшее время будет возрождено и мы сможем ответить любому агрессору

- заявил он.

Данилов подчеркнул, что во времена Советского Союза именно Украина была флагманом ракетостроения, производящим 98% ракет, а оставшиеся 2% производил остальной СССР.

Когда говорилось, что в Советском Союзе производили ракеты, то это была не совсем верная информация, ракеты производились на Украине. 98% всего ракетного производства происходило на Украине. Это Харьков, Днепропетровск, Павлоград, еще какие-то города, не всем известные

- добавил он.

При этом секретарь СНБО видимо забыл уточнить, когда конкретно ждать "возрождения ракетостроения" Украины, которая уже "восстановила" машиностроение, судостроение, танкостроение, космическую и другие отрасли, развитые в советское время, безвозвратно утерянные за годы самостоятельности и окончательно загубленные после майдана.