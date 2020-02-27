ВСУ оставили на «полях» Донбасса несколько бронетанковых дивизий

С 2014 по 2016 год украинские формирования потеряли 1278 единиц ракетно-артиллерийских вооружений. Об этом сообщает специализированное издание Defense Express.

По данным журналистов, из них полностью уничтожена 201 единица. Больше всего ВСУ потеряли пушек и гаубиц - 708 единиц, из них уничтожены 92 единицы. Кроме того, повреждены 379 миномётов, 85 - уничтожены, повреждена 191 реактивная система, уничтожены 24 единицы.

Отмечается, что наибольшие потери украинские вооружённые формирования понесли в 2014 году, в начале карательной операции против Донбасса.

Ранее ВСУ опубликовали данные о потерянной бронетехнике. Всего с 2014 по 2016 год было утрачено 2576 единиц бронетехники.