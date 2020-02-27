России все сложнее сохранять статус-кво среди своих партнеров в Сирии

Лозунг «борьбы с терроризмом» становится удобной ширмой для действий властей Ирана и Турции в Сирии

Как и ожидалось, после разгрома основных сил международного терроризма в лице «Исламского государства» (запрещено в РФ), гражданская война в Сирии с масштабным вмешательством иностранных государств и наемников не прекратилась и приобретает все более ожесточенный характер.

Практически все участники сирийского вооруженного конфликта по инерции продолжают оправдывать свои военные действия в этой стране необходимостью борьбы с терроризмом, который каждый из них понимает и трактует по-своему.

Как известно, Асад и его иранские спонсоры довольно пассивно вели себя в борьбе с боевиками террористической группировки ИГ и даже через посредников закупали у них ГСМ, продовольствие и т.п. товары. Понадобились усилия 65 иностранных государств, чтобы разгромить силы Исламского халифата.

Сегодня же, в Дамаске относят к террористам всех вооруженных сирийцев, которые оказывают сопротивление правительственным войскам или контролируют свои территории, не допуская на них администрацию и силовые структуры Дамаска. Справедливости ради, надо отметить, что среди противников Асада в провинциях Идлиб и Алеппо остались и радикальные исламистские группировки типа зонтичной «Гейят тахрир аш-Шам» (организация освобождения Сирии), в которую вошли десятки более мелких террористических организаций. В отличие от боевиков ИГ, эти джихадисты являются в основном гражданами Сирии и не претендуют на создание Исламского халифата, но, считаются Дамаском и его союзниками террористическими. Это вовсе не мешает турецким властям и ряду других иностранных спонсоров оказывать им военную и другую помощь и поддержку.

Официальные сирийские власти расценили вторжения турецких вооруженных сил на север страны и оккупацию ими ряда стратегически важных районов в ходе военно-карательных операций «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» как акты государственного терроризма. Как выше сказано, в Дамаске осуждают также Турцию за помощь сирийской оппозиции и радикальным исламистским группировкам, считая эти факты поддержкой терроризма.

Турецкое руководство, в свою очередь, долгое время весьма тесно сотрудничало с ИГ и родственными ему террористическими группировками. Теперь же Анкара считает террористами режим Асада и курдских ополченцев на северо-востоке страны. Эрдоган прямо обвиняет Асада в гибели миллиона сирийцев и вешает на него ярлык государственного террориста за применение против мирного населения авиации и тяжелых видов оружия. Сирийские курды – победители ИГ, по мнению Анкары, тесно связаны с турецкой Рабочей партией Курдистана (РПК) и автоматически зачисляются в

террористы, поскольку РПК признана в Турции террористической организацией. Якобы ведущая партия сирийских курдов – ПДС и ее ополченцы представляют какую-то угрозу национальной безопасности Турции.

США, Израиль и ряд других стран признают террористами Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, ливанскую группировку «Хизбалла» и наемников-шиитов, воюющих в Сирии (афганцы, пакистанцы, иракцы, йеменцы, палестинцы, другие).

Таким образом, все противоборствующие в Сирии стороны считают друг друга террористами и призывают продолжать вооруженную борьбу с ними до победного конца, который понимается ими по-разному.

Тегеран, спонсируя алавитский режим Асада и иностранный шиитский легион (до 80 тысяч боевиков), рассчитывает с помощью ВС РФ одержать военную победу над противниками режима (арабо-суннитским большинством и курдами) и закрепить надолго свое влияние в Сирии и соседних арабских странах (Ливане и Ираке).

Эрдоган же не намерен уступать бывшую территорию Османской империи Ирану и прилагает значительные усилия, чтобы удержать контролируемые турецкими войсками и их сателлитами (Сирийская национальная армия) территории на северо-западе, севере и северо-востоке САР. Поэтому таким важным для Анкары оказался плацдарм в провинциях Идлиб и Алеппо, где сосредоточена наиболее крупная группировка анти асадовских сил (20 тысяч СНС и 20 тысяч ГТШ). В последние дни сюда переброшены несколько тысяч механизированных войск Турции и тяжелое оружие для боевиков оппозиции. Есть реальная угроза перерастания прокси-войны Эрдогана с Асадом и иранскими наемниками в прямые боестолкновения ВС Турции с сирийскими правительственными войсками. Уже сейчас имеются погибшие и раненые турецкие военнослужащие. В ответ турки ведут артиллерийско-минометный обстрел позиций сирийской армии и наемников-шиитов.

Похоже на то, что война «до последнего сирийца» (с 2011 года страна уже потеряла две трети своего населения) может приобрести характер региональной или локальной войны между Турцией, с одной стороны, и Сирией с Ираном, – с другой. При этом Дамаск и Тегеран могут попытаться втянуть и Россию в эти вооруженные столкновения на своей стороне. Якобы уже сейчас Асад обращается с просьбами к ВКС РФ наносить ракетно-бомбовые удары по контратакующим войскам оппозиции. Эрдоган, в свою очередь, заявляет о готовности восстановить силой «статус-кво» на фронте после прорыва наступающих правительственных войск в Идлибе за пределы турецких наблюдательных постов.

Таким образом, под предлогом борьбы с терроризмом разворачивается очередной виток кровавой драмы в Сирии. Если отбросить все пропагандистские выверты и информационные вбросы, то весьма прозрачным становится факт ужесточения борьбы региональных хищников в лице Ирана и Турции за власть, территории и ресурсы в этой стране. Вряд ли в этой схватке Асад может считаться самостоятельной фигурой, он скорее выглядит как

заложник интересов своих спонсоров в Тегеране и сложившейся кризисной ситуации в стране. России становится все сложнее играть роль посредника в урегулировании сирийского кризиса в условиях обострения противоречий между участниками астанинского мирного процесса: Анкарой и Тегераном.

При явном попустительстве мирового сообщества дальнейшая судьба сирийского народа незавидна. Уже сейчас можно констатировать, что его потери убитыми, ранеными, по числу беженцев и перемещенных лиц в процентном отношении превышают потери любой из стран-участниц Второй мировой войны. Большинство городов и населенных пунктов, системы жизнеобеспечения, инфраструктура, школы, больницы и т.п. разрушены. По заявлению Асада только на первый этап восстановления страны из руин потребуется 400 млрд долларов. Пока этих денег никто выделять не намерен. Финансовой помощи Ирана (8-10 млрд долларов в год) хватает лишь на содержание семейства Асада, госаппарата, армии, силовых структур и иностранного шиитского легиона. К тому же, нельзя забывать, что продолжают действовать довольно жесткие ограничительные санкции США и Евросоюза в отношении Дамаска (нефтяное эмбарго, ограничения на торговлю и инвестиции, заморозка активов сирийского Центробанка, а также ограничение на экспорт оружия). Свыше 7 миллионов сирийцев уже десятый год влачат жалкое существование в палаточных лагерях в сопредельных государствах (Турция, Ливан, Ирак, Иордания, другие), до миллиона человек пытаются обустроиться в странах ЕС и 7 млн сирийцев живут на неподконтрольных правительству территориях САР. Не намного лучше положение и оставшихся под контролем Асада 7 млн сирийских граждан, которые также не чувствуют себя в безопасности и испытывают трудности со снабжением продовольствием, предметами первой необходимости и т.п.

Станислав Иванов

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Иванов Станислав Михайлович