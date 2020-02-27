CNN (США): США хотят новое ядерное оружие, чтобы противостоять России

Представители Пентагона утверждают, что гонки вооружений нет, и тут же заявляют, что она была и будет всегда. Россию обвиняют в значительном преимуществе в тактическом ядерном оружии, поэтому США разрабатывают в ответ свои системы. И применение тактического ядерного оружия они будут считать стратегической атакой.

Вашингтон - Во время посещения Стратегического командования Вооруженных сил США на прошлой неделе министр обороны Марк Эспер (Mark Esper) наблюдал за проведением "настольных" военных учений, в ходе которых вооруженные силы России использовали против территории НАТО в Европе тактическое ядерное оружие, что заставило Соединенные Штаты нанести ответный ядерный удар.

"Этот сценарий включал в себя вероятную ситуацию в Европе, где разразилась ядерная война с Россией, и Россия решает использовать ядерные заряды малой мощности против целей на территории НАТО, после чего проводится встреча между министром обороны и президентом для определения варианта ответных действий", - сообщил в беседе с журналистами в пятницу высокопоставленный сотрудник Министерства обороны.

"Они атакуют нас с помощью ядерного оружия малой мощности, и в процессе этих учений мы моделируем ответ с использованием ядерного оружия", - добавил этот сотрудник.

Хотя представитель Министерство обороны представил проводившиеся в четверг учебные игры как рутинные, избранный сценарий свидетельствуют о широко распространенных опасениях среди планировщиков Пентагона по поводу того, что Россия может использовать ядерные заряды малой мощности в ходе конфликта на восточном фланге НАТО.

Эти учения проходят на фоне продолжающихся усилий Пентагона, направленных на модернизацию и укрепление ядерного потенциала Америки, которые впервые за десятилетия включали в себя и использование нового ядерного оружия. Некоторые наблюдатели, а также представляющие Демократическую партию законодатели подвергли критике подобные шаги, поскольку, по их мнению, они будут способствовать началу новой гонки вооружений, сравнимой с той, которая была характерна для пика холодной войны.

Однако Министерство обороны отвергло идею о том, что Соединенные Штаты втягиваются в гонку вооружений или наращивают свой ядерный потенциал, заявив, что предпринимаемые меры являются просто ответом на действия России.

По мнению сотрудников Министерства обороны США, Россия имеет в своем арсенале около 2 тысяч ядерных зарядов малой мощности, которые могут использоваться самыми разными способами.

"У них в распоряжении примерно 2 тысячи таких зарядов, и дело не только в количестве, но и в том, что это различные типы оружия, у них есть комплексы наземного и морского базирования, а большая часть их тактических систем способны нести как обычные, так и ядерные головные части, то есть, у них есть глубинные бомбы, обычные и ядерные, у них есть торпеды, которые запускаются как с надводных кораблей, так и с подводных лодок, обычных и атомных, а еще у них есть ракеты земля - воздух, в том числе с ядерными боеголовками, у них есть также крылатые ракеты наземного базирования, что является нарушением ДРСМД", - подчеркнул этот высокопоставленный сотрудник Пентагона, упомянув при этом заключенный в 1987 году Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соединенные Штаты и их союзники обвинили Москву в нарушении этого договора, и подобные действия Москвы заставили администрацию Трампа выйти из этого соглашения.

До недавнего времени подобный сценарий, согласно которому российские вооруженные силы применяют тактическое ядерное оружие в ходе конфликта в Европе, поставил бы Соединенные Штаты перед выбором: ответить с использованием более разрушительного ядерного оружия или ответить с применением обычных неядерных военных действий.

США впервые за несколько десятков лет развернули новое ядерное оружие

Подобное неравенство заставило администрацию Трампа разработать и недавно развернуть первое новое американское ядерное оружие за последние несколько десятилетий - речь идет о запускаемом с подводных лодок ядерном оружии малой мощности под обозначением W76-II.

"Сдерживание на самом деле состоит из комбинации таких составляющих, как убедительность и наличие возможностей, и нужно иметь решимость ответить на использования ядерного оружия на любом уровне, однако нельзя просто сказать, что подобная решимость присутствует, этого нельзя просто почувствовать, это нужно показать каким-то образом, это следует продемонстрировать", - сказал этот высокопоставленный сотрудник Пентагона.

"Недостаточно просто сказать, вы должны еще это показать, а комплекс W76-II оказался самым дешевым, самым быстрым способом сделать что-то в этой области и показать России, что у нас, помимо решимости, есть и возможность ответить на любую угрозу, которая может исходить от них", - добавил он.

По мнению сотрудников Пентагона, российский арсенал тактического ядерного оружия вызывает значительно большую озабоченность, чем целый ряд недавно представленных новых российских комплексов, включая ядерную торпеду и крылатую ракету с ядерной энергетической установкой.

"Когда мы работали над ядерной стратегией США, то нас лишали сна не новые системы, а их огромный арсенал нестратегического ядерного оружия, то есть их тактическое ядерное оружие, которое когда-то называлось ядерные оружием театра военных действий", - подчеркнул этот сотрудник, а еще он добавил, что новое ядерное оружие, в том числе хваленая атомная торпеда, не предоставляет Москве каких-то новых возможностей в дополнении к уже существующему ядерному арсеналу.

В упомянутом Обзоре ядерной стратегии 2018 года содержался призыв к тому, чтобы Соединенные Штаты разработали то самое размещенное недавно ядерное оружие малой мощности, а также новые крылатые ракеты морского базирования, оснащенные ядерными боеголовками.

Представители Министерства обороны в настоящее время рассматривают возможность принятия на вооружение этих крылатых ракет, и если такое решение будет принято, то его реализация займет от семи до десяти лет.

Союзники озабочены

В то время как высокопоставленный сотрудник Пентагона заявил, что некоторые союзники, особенно азиатские государства, приветствовали развертывание запускаемого с подводных лодок ядерного оружия малой мощности из-за отсутствия ядерного оружия передового базирования в Азии, высокопоставленные американские военные заявили, что некоторые европейские союзники выразили обеспокоенность тем, что развертывание зарядов малой мощности может понизить порог применения ядерного оружия.

"Мы обсудили вопрос о ядерном оружии малой мощности, мнения относительно оружия малой мощности разошлись, поэтому в ходе переговоров мы обсудили наши разногласия; я изложил нашу точку зрения, они изложили свою", - сказал вице-председатель Комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен (John Hyten) ранее в этом месяце в интервью телекомпании Си-эн-эн после встречи со своими коллегами из Соединенного Королевства и Франции.

"Их озабоченность была связана с возможным понижением порога применения ядерного оружия, а также с повышением этого порога для них, именно в этом и состояла суть их вопросов. Мы уже раньше обсуждали этот вопрос, и я совершенно убежден в том, что это в действительности удерживает Россию от применения ядерного оружия. Я также сообщил нашим коллегам из Британии и Франции, что единственная причина обладания нами ядерным оружием состоит в том, чтобы предотвратить его использование другими", - подчеркнул генерал Хайтен.

"Я сообщил им, что наш развернутый потенциал уменьшился из-за ядерного оружия малой мощности", - добавил он.

Несмотря на добавление новых возможностей, сотрудники Министерства обороны США настаивают на том, что речь не идет о новой гонке вооружений с Россией, поскольку количество единиц ядерного оружия в американских арсеналах не увеличилось, а новые комплексы заменяют подлежащие списанию старые образцы.

"Мы не увеличиваем наши ядерные арсеналы, и у них нет причин для увеличения размеров стратегических сил, они уже увеличили размеры своего тактического ядерного оружия", - отметил этот высокопоставленный сотрудник Министерства обороны.

Отвечая на вопрос о том, не вступают ли Соединенные Штаты в новую гонку вооружений с Россией, Хайтен сказал: "Мне не нравится этот термин, поскольку если вы участвуете в соревновании, в которое вовлечены военные, то конкуренция в области вооружений присутствует уже по определению, и если вы одно государство, и вы хотите, чтобы ваша военная структура была лучше, чем другая военная структура, то в таком случае гонка вооружений является ложным укоренившимся стереотипом, потому что описывает то, что существует всегда".

Растущие арсеналы Китая и Северной Кореи

Сотрудники Пентагона также выразили озабоченность по поводу растущих арсеналов Китая и Северной Кореи, а упомянутый уже высокопоставленный представитель военного ведомства США подчеркнул в пятницу, что "Китай уже занимается расширением своего ядерного арсенала, и китайцы собираются вдвое увеличить запасы своего ядерного оружия к концу этого десятилетия".

"Северная Корея тоже увеличивает арсенал ядерного оружия", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты продлить договор с Россией об ограничение стратегических ядерных вооружений, то есть продлить действие договора СНВ-III (New START), Хайтен отметил, что не согласен с тем советом, который он дал президенту Трампу по этому вопросу, однако добавил, что "в договоре СНВ-III есть определенная ценность, и есть польза в продлении договора СНВ-III, а объясняется это двумя причинами - наличием количественных ограничений в области стратегического ядерного оружия и режима верификации".

"Однако я не думаю, что можно иметь отношения с соперником в ядерной области, который не учитывает все имеющиеся в его распоряжении комплексы, поэтому я надеюсь на то, что будет достигнуто соглашение с Россией, и я хотел бы, чтобы его участниками стали другие ядерные державы, особенно Китай, по мере нашего продвижения вперед, поскольку это также добавит стабильность в отношении такого важного и опасного оружия, и я хотел бы, чтобы все ядерное оружие было на столе переговоров", - добавил он, имея в виду, что российский арсенал тактического ядерного оружия не покрывается этим договором.

Кроме того, Хайтен не согласен с тем, что наличие ядерного оружия малой мощности повышает вероятность его применения. По его мнению, это оружие, несмотря на меньшую мощность, "все еще обладает колоссальной разрушительной силой" в сравнении с теми бомбами, которые были сброшены на японский город Хиросима в конце Второй мировой войны.

"Их мощность составляет килотонны. Вспомните о разрушительной силе бомбы, сброшенной на Хиросиму. Это стратегическое оружие. Мне на самом деле не нравится, когда люди называют его оружием поля боя или тактическим оружием. Это не так. Это стратегическое оружие, и Соединенные Штаты всегда будут рассматривать использование ядерного оружия как стратегическую атаку", - подчеркнул Хайтен.

Райан Браун (Ryan Browne)