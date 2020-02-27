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Военное обозрение

Объём модернизации ТАРКР «Пётр Великий» значительно сократят

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Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Планируемая и давно ожидаемая модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Петр Великий" пройдет с упором на ремонт и обновление главной энергоустановки корабля. Об этом сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на источник в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

По словам источника, так как возраст корабля уже значительный, проведение полной модернизации крейсера может потребовать проведения ряда опытно-конструкторских работ и значительных средств. При этом сам крейсер, в отличие от однотипного "Адмирала Нахимова", на консервации не был и находится в гораздо лучшем состоянии.

Корпус кораблей проекта 1144 – достаточно долговечный и в случае своевременных доковых ремонтов может прослужить до полувека

- заявил источник издания, добавив, что главный упор в ремонте будет сделан на ГЭУ, после обновления которой корабль может прослужить еще долго.

Ранее стало известно, что без модернизации остался и флагман Черноморского флота 37-летний ракетный крейсер "Москва" проекта 1164, шифр "Атлант".

В начале 2018 года в ОСК заявляли, что модернизация ТАРКР "Петр Великий" начнется в 2020 году сразу же после однотипного "Адмирала Нахимова". Планировалось перевооружить крейсер на новые ракеты "Оникс", "Калибр" и возможно "Циркон" вместо стоящих "Гранитов". Также ожидалось, что будут установлены современные зенитные ракетные комплексы, системы связи, навигации, жизнеобеспечения и др.

"Пётр Великий" – четвертый и последний в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 (11442), шифр "Орлан". Заложен 25 апреля 1986 года на Балтийском заводе под наименованием "Юрий Андропов" и спущен на воду 25 апреля 1989 года. Переименован в "Петр Великий" в 1992 году. В состав ВМФ вошел в 1998 году. В настояще время единственный "Орлан", остающийся на плаву.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Пётр Великий
Циркон-С 3М22
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
1144 Орлан
1164 Атлант
2020-й год
ЧФ
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