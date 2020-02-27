"Очень-очень мощно": Киев готовится к наступлению России

В СНБО сообщили, что Украина "мощно" готовится к наступлению России

Украина готовится отвечать на возможное наступление российских военных в Донбассе. Как заявили в СНБО, такой вариант обозначен в гособоронзаказе на 2020-2022 годы. Несмотря на то, что Москва уже не раз говорила, что не является стороной конфликта в регионе, Киев все же утвердил такой сценарий как один из пяти, по мнению украинской стороны, возможных в Донбассе.

Киев готовится к возможному наступлению «российских вооруженных сил» в Донбассе, заявил в эфире радиостанции «Новое Время» глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, у Киева есть пять сценариев развития конфликта на юго-востоке страны, по одному из которых Россия может осуществить полномасштабное наступление.

«Я могу сказать, что мы к этому очень-очень мощно готовимся и понимаем, что нам нужно в этом случае делать», - подчеркнул Данилов.

Украинская сторона, по его словам, рассчитывает завершить вооруженный конфликт на юго-востоке без территориальных потерь.

«Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», - отметил глава СНБО.

Он заверил, что все возможные сценарии развития событий в регионе, в том числе потенциальные методы сдерживания наступления, учитывались при составлении гособоронзаказа на 2020-2022 годы. "Они предусматривают достойный ответ Украины по любому сценарию, который будет разворачиваться. Они все просчитаны, прописаны. В зависимости от того, как будет вести себя Российская Федерация, мы будем применять один, второй, третий, четвертый или пятый. Все они утверждены", - сказал Данилов.

Киев считает, что самопровозглашенные республики на юго-востоке Украины получают поддержку со стороны России. Москва при этом утверждает, что не является стороной конфликта.

Украинское издание «Страна.ua» в начале этого года уже публиковало свои пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году.

Первый - «инерционный» - подразумевает отсутствие любого прорывного результата, за исключением обменов пленными, снижения обстрелов и периодических разведений сил на отдельных участках, как это происходит в регионе после прихода к власти Владимира Зеленского.

По мнению журналистов, в новом году решить проблемы в Донбассе не удастся, несмотря на «бурную деятельность» президента Украины.

«Это для Зе (Владимира Зеленского - «Газета.Ru») важно с точки зрения перспектив его партии на местных выборах. А потом, возможно, если ни к каким компромиссам не придут, то мирный процесс вновь, как это уже было при [бывшем президенте Украины Петре] Порошенко, будет заморожен», - объяснили в статье.

Согласно второму сценарию, Киев может пойти на уступки: согласиться на народную милицию и выполнить минские соглашения в части выборов и особого статуса Донбасса до получения участка границы с Россией. Такие шаги, по прогнозам редакции, могут привести к укреплению внутренней оппозиции.

Третий сценарий подразумевает, что Россия пойдет на уступки ради снятия санкций, которые издание назвало довольно серьезным сдерживающим фактором для Москвы. Как указали журналисты, в «руководстве страны есть представители той теории, что отдельными пунктами минских соглашений можно поступиться, если Запад отменит санкционное давление».

По четвертому, «компромиссному», сценарию решение проблем с границей можно достичь по формуле «ни вашим, ни нашим», которую уже озвучивал временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор. В этом случае одну из важнейших ролей будет играть позиция Вашингтона. Если американская сторона утвердит компромиссный вариант, вероятно, «партия войны» в Киеве не станет бунтовать.

При этом источник «Страны» в дипломатических кругах обратил внимание, что американцы двояко относятся к Донбассу: с одной стороны, они хотят мирной реинтеграции региона на Украину с особым статусом, но с другой - восстановления над ним полного суверенитета Киева.

Пятый сценарий - военное обострение. По мнению издания, он маловероятен, но все же имеет некоторые шансы осуществиться при попытке прийти к компромиссу.

«Самым хрупким мир будет в момент транзита власти на Донбассе - от сепаратистских структур к законно избранным», - указали в статье.

В январе заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил в интервью «Радио Свобода», что украинская армия должна быть готова к силовому «освобождению» Донбасса. Он уточнил, что степень возможности реализации такого плана зависит от поддержки со стороны зарубежных партнеров Украины.

Кривонос подчеркнул, что силовой вариант возможен только после комплекса мероприятий по прекращению поддержки Донбасса со стороны России. В их числе он обозначил усиление санкций против Москвы, создание надежной системы обороны, укрепление армии и подготовку к активным наступательным действиям. «Тогда после усиления санкций и ослабления России мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов», - сказал он.

Украинский политолог Сергей Куценко назвал теорию о силовом возвращении Донбасса сейчас «неактуальной».

Он объяснил телеканалу «360», что Кривонос сделал такое заявление в ответ на заданный ему вопрос о вариантах освобождения частей Донецкой и Луганской областей.

«Там из контекста беседы следует, что, условно говоря, если возникнет такая ситуация международная, там, например, у России возникнет какая-нибудь проблема , чтобы в такой момент Украина была готова этими проблемами России воспользоваться для освобождения своих территорий», - пояснил эксперт. При этом он признал, что в ближайшие год-два решение территориальной проблемы Украины без каких-либо силовых действий исключено.

Кристина Сизова