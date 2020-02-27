Приземление вертолета Ка-27ПС на трассу Камчатки попало на видео

Минобороны РФ опубликовало видео, на которое попала высадка противодиверсионной группы на трассу Камчатки.

Это было сделано в рамках учения. По легенде диверсионно-разведывательная группа условного противника попыталась прорваться к Петропавловску-Камчатскому по федеральной автомобильной трассе, которая ведет в Елизово. На ее перехват выдвинулись Корабельные поисково-спасательные вертолеты КА-27ПС и транспортно-боевой вертолет Ка-29 с противодиверсионной группой на борту.

На 22-м километре предварительно перекрытой трассы они отыскали и заблокировали машину противника. Огневую поддержку и прикрытие с воздуха спецподразделению оказывал экипаж вертолета Ка-29.

Посадка вертолета на трассу выполнялась впервые.

Юлия Гарднер