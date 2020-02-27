ВС ОАЭ заключили ряд контрактов на поставку беспилотных систем

Одним из сюрпризов выставки MILEX-2017 стал БЛА MALE-класса BELAR YS-EX, выставлявшийся на открытой площадке белорусской компанией AviaTech Systems. Аппарат аналогичен по своему внешнему виду БЛА Yabhon Flash 20 разработки небезызвестной компании ADCOM Systems из ОАЭ, что дает основания полагать, что эмиратские разработки теперь используются в Белоруссии.

ЦАМТО, 26 февраля. Командование ВС ОАЭ объявило, что 23 февраля, в первый день работы Международных выставок UMEX (Unmanned Systems Exhibition) и SimTEX (Simulation and Training Exhibition) в Абу-Даби, были подписаны контракты на сумму более 156 млн. дирхамов (42,5 млн. долл.).

По информации государственного информационного агентства WAM, в день открытия выставок с зарубежными производителями были заключены контракты на общую сумму 90,5 млн. дирхамов, а общая стоимость контрактов с национальными компаниями составила 65,5 млн. дирхамов.

По данным оргкомитета выставок UMEX и SimTEX 2020, с компанией ADASI (Abu Dhabi Autonomous Systems Investments Company) был заключен контракт на закупку беспилотных летательных аппаратов стоимостью 55,1 млн. дирхамов. С эмиратской компанией EARTH подписано соглашение на покупку дистанционно управляемых машин на сумму 10,3 млн. дирхамов.

С американской компанией Insitu заключен контракт на оказание технической поддержки БЛА, общая стоимость которого составила 50,2 млн. дирхамов.

С британской компанией Caintech было подписано соглашение на поставку авиационных систем стоимостью 37,6 млн. дирхамов.

По данным агентства, украинское государственное внешнеторговое предприятие (вероятно ГХВП "СпецТехноЭкспорт") закупит БЛА на сумму 2,6 млн. дирхамов. Данная информация не вполне понятна, поскольку ГХВП "СпецТехноЭкспорт" само участвует в выставке, представляя БЛА "Лелека-100" (компании Deviro), PD-1 (компании "Укрспецсистемз") и барражирующий боеприпас RAM (компании CDET).