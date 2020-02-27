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ЦАМТО

Экипажи военно-транспортной авиации ВКС отработали полеты в строевых порядках

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Первый построенный в 2019 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0202, регистрационный номер RF-78657) в первом полете. Ульяновск, 13.06.2019
Первый построенный в 2019 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0202, регистрационный номер RF-78657) в первом полете. Ульяновск, 13.06.2019.
Источник изображения: АО "Авиастар-СП"

ЦАМТО, 26 февраля. На аэродроме Мигалово в Тверской области экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки – полеты в строевых порядках.

В рамках мероприятия экипажи ВТА выполняли полет в составе авиационных отрядов, а в завершение отработали полеты в составе эскадрильи.

Во время выполнения полетов интервалы между самолетами составляли около 300 м, а дистанции – порядка трех километров. В ходе выполнения полетных заданий имитировалось массовое десантирование подразделений Воздушно-десантных войск. При этом полеты проходили в сложных метеоусловиях, с выпадением обильных осадков.

В мероприятии было задействовано более 10 самолетов Ил-76, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
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