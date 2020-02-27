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ЦАМТО

США подписали контракты на поставку Индии вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан" и MH-60R "Си Хок"

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Источник изображения: Фото: Reuters

ЦАМТО, 26 февраля. Как заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, США и Индия заключили соглашения на поставку военных вертолетов на сумму более 3 млрд. долл.

По информации India Today, на пресс-конференции, состоявшейся 25 февраля в завершение второго дня визита в Нью-Дели, Д.Трамп подчеркнул расширение оборонного сотрудничества с Индией, которой были проданы дополнительные ударные вертолеты "Апач" и многоцелевые морские вертолеты MH-60 "Си Хок".

В ходе пресс-конференции Д.Трамп заявил, что Индия и США решили "оживить" "четырехсторонний диалог по вопросам безопасности", в котором также участвуют Австралия и Япония, для обеспечения свободы морских путей сообщения.

Хотя подробности сделок не раскрываются, источники издания сообщили, что подписанные контракты предусматривают поставку 24 вертолетов MH-60R производства Lockheed Martin / Sikorsky общей стоимостью 2,6 млрд. долл. ВМС Индии и шести AH-64E(I) "Апач Гардиан" авиационному корпусу Сухопутных войск Индии на сумму около 800 млн. долл.

По оценке, закупка Индией новых вертолетов увеличит общую стоимость приобретенной Нью-Дели в США с 2002 года военной техники до 21 млрд. долл.

По данным источников Jane's, в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) Индия приобретет вертолеты MH-60R, который могут применяться для противолодочной и противокорабельной обороны. Приобретение "Апач" является комбинацией прямого коммерческого контракта с Boeing и закупки в рамках программы "Иностранные военные продажи".

В сентябре 2017 года ВВС Индии подписали аналогичную "комбинированную" сделку на 22 вертолета "Апач". Заключенный с Boeing прямой контракт предполагает поставку самих машин, запчастей, логистическую поддержку и послепродажное обслуживание. Соглашение в рамках программы FMS (с правительством США) предполагает продажу двигателей T700-701D производства General Electric, электронно-оптических систем, РЛС, систем вооружения, включая ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", НАР "Гидра-70" и других вооружений, подготовку личного состава и сертификацию платформ.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке 6 дополнительных AH-64E(I) для Сухопутных войск Индии было принято в августе 2017 года на заседании Совета по оборонным закупкам. Покупка следует за контрактами общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук". Контракт на покупку AH-64E "Апач" стоимостью 139,5 млрд. рупий (2,02 млрд. долл.) включал опцион на поставку 11 дополнительных машин. По состоянию на конец 2019 года ВС Индии приняли 8 вертолетов AH-64E(I).

Кроме того, в настоящее время Нью-Дели ведет с Вашингтоном переговоры о приобретении для трех видов ВС Индии 30 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Гардиан" и "Предейтор-B" компании General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI), общая стоимость которых оценивается в 2,5 млрд. долл. Также обсуждается покупка шести дополнительных самолетов БПА P-8I "Посейдон" на сумму 1,9 млрд. долл. в дополнение к 22 платформам, приобретенным в 2009 году. Ведутся переговоры о закупке 13 корабельных АУ Mk.45 компании BAE Systems стоимостью около 1,02 млрд. долл.

7 февраля 2020 года Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" интегрированной системы ПВО (IADWS) общей стоимостью 1,867 млрд. долл.

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Страны
Австpалия
Индия
США
Япония
Продукция
AGM-114
AH-64
CH-47 "Чинук"
Hydra-70
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