Новейший БТР "Бумеранг" будут выпускать на экспорт

Новейшую унифицированную колесную платформу "Бумеранг" планируют выпускать и на экспорт. Уже есть и потенциальные заказчики.

Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. Именно она и является разработчиком платформы. Гендиректор добавил, что уже ведутся работы по оформлению как рекламного паспорта, так и паспорта экспортного облика "Бумеранга".

Впервые "ВПК" представила "Бумеранг" в 2015 году на военном параде на Красной площади в честь 70-летия Великой Победы. Недавно пресс-служба сообщила, что завершены предварительные испытания в рамках опытно-конструкторских работ. Образцы на базе унифицированной межвидовой колесной платформы "Бумеранг" подтвердили заявленные в техническом задании характеристики. Начата сборка новых опытных образцов для проведения государственных испытаний.

Гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий уже отмечал, что в производстве "Бумеранга" использовали самые передовые оборонные технологии, у машины будет современная защита против высокоточного оружия. Для перспективной унифицированной колесной платформы разработают новый боевой модуль. Он может получить и автоматическую пушку калибра до 57 миллиметров.

Светлана Цыганкова