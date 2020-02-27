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Военно-промышленный курьер

В новых палатках не угоришь

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Источник изображения: vpk-news.ru

Современное снаряжение обеспечит солдатам и офицерам комфортный отдых даже в сильные морозы.

В войска поступят комфортные палатки с климат-контролем. Они придут на смену брезентовым укрытиям с бензиновыми генераторами - «дырчиками» и печками-буржуйками, которые топят углем или дровами. Новая система отопления работает на газе или специальном жидком топливе. Она обеспечит комфортный отдых военнослужащих при температуре за окном от плюс до минус 50 градусов. 

При этом в палатках предусмотрен гигиенический блок с умывальниками и запас воды. Эксперты отмечают, что такое временное жилище пригодится не только в боевых условиях, но и в мирное время - например, при ликвидации последствий ЧС.

Сейчас новые палатки с климат-контролем проходят испытания в войсках. Первые экземпляры уже эксплуатируются в подразделениях арктической 80-й отдельной мотострелковой бригады, которая дислоцируется в поселке Алакуртти Мурманской области. В дальнейшем их получат части, размещенные в Сибири, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

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Проекты
Арктика
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