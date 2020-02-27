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Секретную связь с беспилотником обеспечит лазер

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания General Atomics испытала лазерную систему спутниковой связи для дронов. Система разрабатывалась для ударного беспилотника MQ-9 Reaper, пишет Flightglobal.

Лазерные системы спутниковой связи, по словам их разработчиков, позволят значительно увеличить скорость передачи данных с Земли на орбиту и какому-либо объекту, находящемуся в воздухе. Кроме того, такие системы позволят снизить вероятность перехвата сигнала.

Беспилотник MQ-9B Reaper поступил на вооружение США в 2007 году и ранее использовался для разведки и нанесения ракетных ударов по наземным целям. Летательный аппарат способен нести 680 кг ракет и бомб, его максимальная скорость составляет 482 км/час.

Система будет построена на базе терминала LCT135, который уже находится на орбите. Он поддерживает обмен данными на скорости до 1,8 Гб/сек, а также обеспечивает их передачу на расстояние до 80 тыс км.

«Оружие России» сообщает, что испытания системы состоялись на острове Тенерифе в Атлантическом океане. Их целью стала проверка способности решения передавать информацию со спутником на орбите на летательный аппарат. Другие подробности о тестировании не раскрываются.

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Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
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