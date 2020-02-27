Тульский оружейный завод отмечает свой день рождения

26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод. Он стал первым государственным оружейным заводом в России, а Тула - оружейной столицей страны. Петр I, знавший цену оружейным мастерам, покровительствовал тулякам, выделяя средства на развитие производства.

С первых же дней оружейный завод стал производить полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для русской армии, которое всегда славилось своим качеством. Огнестрельное оружие делали из сварочного булата (дамасской стали). Из хорошо режущегося литого булата изготавливали клинки.

Предприятие оснащалось прогрессивным по тому времени оборудованием: водяными машинами, «вертельными» станками для сверления стволов, точилами, молотами, станками для «оттирания» - наружной и внутренней отделки стволов. Впервые в производстве механизмов стали использовать поверочные калибры.

Сами мастера завода старались также усовершенствовать производство. В 18 веке Яков Батищев поставил на заводе машину для обтирки стволов, которая давала возможность отбелить 16 стволов в сутки, тогда как при ручной обтирке в сутки делали всего два ствола.

Известный мастер Иван Полин сконструировал кремневые пистолеты с магазинной коробкой на 6 пуль, помещавшейся в рукояти пистолета. В этом пистолете впервые в истории русского оружия была решена проблема создания магазинного многозарядного ручного огнестрельного оружия. Казенные коробки пистолета включали в себя весь механизм перезарядки, а пороховые и пулевые магазины были расположены в деревянных рукоятях.

Реконструированный в 19 веке Тульский оружейный завод стал одним из лучших предприятий Европы. В начале 20 века на Всемирной выставке в Париже тульское оружие за свое качество было удостоено Диплома почета и Большой золотой медали.

В 20 веке завод продолжал работать и развиваться, сохраняя традиции и осваивая новые направления. В 1941-1945 годах, работая под девизом «Все для фронта, все для Победы», тульские оружейники выпускали самозарядные винтовки СВТ-38/40, авиационную пушку «Швак», револьвер системы Наган и пистолет системы Токарева.

Сегодня Тульский оружейный завод является одним из признанных мировых центров военных и двойных технологий. Здесь производится боевое, охотничье и спортивное оружие, а также противотанковые ракеты, автоматы, бесшумные и подводные пистолеты, подствольные гранатометы, охотничьи ружья и карабины.