Войти
Военно-промышленный курьер

Тульский оружейный завод отмечает свой день рождения

135
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод. Он стал первым государственным оружейным заводом в России, а Тула - оружейной столицей страны. Петр I, знавший цену оружейным мастерам, покровительствовал тулякам, выделяя средства на развитие производства.

С первых же дней оружейный завод стал производить полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для русской армии, которое всегда славилось своим качеством. Огнестрельное оружие делали из сварочного булата (дамасской стали). Из хорошо режущегося литого булата изготавливали клинки.

Предприятие оснащалось прогрессивным по тому времени оборудованием: водяными машинами, «вертельными» станками для сверления стволов, точилами, молотами, станками для «оттирания» - наружной и внутренней отделки стволов. Впервые в производстве механизмов стали использовать поверочные калибры.

Сами мастера завода старались также усовершенствовать производство. В 18 веке Яков Батищев поставил на заводе машину для обтирки стволов, которая давала возможность отбелить 16 стволов в сутки, тогда как при ручной обтирке в сутки делали всего два ствола.

Известный мастер Иван Полин сконструировал кремневые пистолеты с магазинной коробкой на 6 пуль, помещавшейся в рукояти пистолета. В этом пистолете впервые в истории русского оружия была решена проблема создания магазинного многозарядного ручного огнестрельного оружия. Казенные коробки пистолета включали в себя весь механизм перезарядки, а пороховые и пулевые магазины были расположены в деревянных рукоятях.

Реконструированный в 19 веке Тульский оружейный завод стал одним из лучших предприятий Европы. В начале 20 века на Всемирной выставке в Париже тульское оружие за свое качество было удостоено Диплома почета и Большой золотой медали.

В 20 веке завод продолжал работать и развиваться, сохраняя традиции и осваивая новые направления. В 1941-1945 годах, работая под девизом «Все для фронта, все для Победы», тульские оружейники выпускали самозарядные винтовки СВТ-38/40, авиационную пушку «Швак», револьвер системы Наган и пистолет системы Токарева.

Сегодня Тульский оружейный завод является одним из признанных мировых центров военных и двойных технологий. Здесь производится боевое, охотничье и спортивное оружие, а также противотанковые ракеты, автоматы, бесшумные и подводные пистолеты, подствольные гранатометы, охотничьи ружья и карабины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Тульский оружейный завод
Похожие новости
04.06.2018
Ракета для "Конкурса-М" получит боевую часть фугасного действия
29.03.2016
Российские "Высокоточные комплексы" в Гоа: от "Корнета" до "Искандера"
14.11.2013
Хочу, чтоб внуки жили в процветающей России
03.06.2013
Концерн «Калашников» появится в июле 2013 года
11.02.2013
«Ижмаш» и Тульский оружейный завод планируют кооперацию в области производства спортивно-охотничьего оружия
11.02.2011
Власти тульской области окажут поддержку предприятиям ОПК в решении социально-экономических задач - губернатор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 23:08
  • 9
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 26.02 22:09
  • 4
США вновь стали лидерами в танкостроении, с ними конкурирует только Китай – СМИ
  • 26.02 21:23
  • 1
Арзамасский машиностроительный завод подал иск к лидеру "Ночных волков"
  • 26.02 21:16
  • 4
В китайском Sohu выразили недовольство тем, что истребитель J-15 называют копией Су-33
  • 26.02 21:13
  • 1
Ускоренный взлет: будущих летчиков посадят за штурвал на год раньше
  • 26.02 21:00
  • 4
Слишком тяжелые: в США назвали сложности танковой войны с Россией
  • 26.02 20:54
  • 10
Рогозин не раскрыл планы по пускам в 2020 году, чтобы это не муссировалось в СМИ
  • 26.02 20:36
  • 61
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 26.02 19:50
  • 191
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 26.02 19:06
  • 1
Пентагон выявил увеличение активности подводного флота России
  • 26.02 17:49
  • 2
Президент Эстонии пообещала Украине поддержку в сближении с ЕС и НАТО
  • 26.02 17:46
  • 13
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 26.02 17:31
  • 37
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 26.02 17:30
  • 7881
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 26.02 17:23
  • 2
«Америка — самый крупный должник в ООН»