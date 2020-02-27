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Известия.ru

Случай заражения коронавирусом военного США произошел в Южной Корее

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Источник изображения: Фото: TASS/YAY

Коронавирус нового типа COVID-2019 впервые выявлен у солдата вооруженных сил США в Южной Корее (USFK). Об этом говорится в заявлении военных в Twitter.



Указывается, что солдат дислоцировался на базе Кэмп-Кэрролл. Это первый случай обнаружения COVID-2019 у военнослужащего США. Отмечается, что осуществляются все необходимые меры контроля.

Как пишет Yonhap News Agency, 23-летний солдат в настоящее время находится на самокарантинном режиме в своей резиденции за пределами базы. База Кэмп-Кэрролл находится в городе Чилгок, примерно в 220 км к юго-востоку от Сеула, недалеко от города Тэгу, где в последние дни быстро распространилась вспышка коронавируса.

25 февраля сообщалось, что в Южной Корее зафиксировано еще 84 случая инфицирования коронавирусом COVID-2019. Таким образом, общее число зараженных достигло 977.

24 февраля корейское министерство национальной обороны поместило в карантин 7,9 тыс. военнослужащих с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Власти изолировали всех, контактировавших с инфицированными, а также посещавших город Тэгу, где произошла вспышка заболевания.

23 февраля президент Мун Чжэ Ин сообщил о повышении эпидемиологической угрозы до наивысшего — «красного» — уровня на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом нового типа.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась и на другие страны.

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Страны
Китай
США
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