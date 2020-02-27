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Военное обозрение

Следствие в Нидерландах: Личности свидетелей по делу MH17 останутся в тайне

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Источник изображения: topwar.ru

Международная следственная группа, работающая в рамках дела MH17, высказалась по поводу свидетельских показаний. Напомним, что несколько дней назад в Нидерландах объявили о наличии свидетелей, которые якобы видели момент нанесения удара по малайзийскому «Боингу».

В голландской прессе выдали материалы, где заявлено, будто бы свидетели «зафиксировали факт пуска ракеты ЗРК с территории, не являвшейся на июль 2014 подконтрольной Киеву».

Теперь выясняется, что у голландского следствия уже 13 свидетелей по этому громкому делу. И, как и следовало ожидать, ничего об этих «свидетелях» сообщаться не будет.

Из сообщения представителей следственной группы:

Их жизни могут подвергаться значительным рискам, поэтому личности 13-ти свидетелей останутся в тайне.

Всё это укладывается в ставший привычный для коллективного Запада вариант: «доказательства у нас есть, но мы вам их не покажем, потому что они секретны». В данном случае – несколько иная трактовка: «для жизни и здоровья свидетелей есть угроза, поэтому мы ограничимся предоставлением их показаний, а кто они, никому знать не обязательно».

В материалах прессы Нидерландов на этом фоне сообщается о том, что с 2014 по 2019 годы эти «свидетели» никаких показаний не давали. И только несколько месяцев назад «начали говорить по делу о сбитом самолёте».

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Страны
Малайзия
Нидерланды
Украина
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