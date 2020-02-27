«Свести потери до минимума»: в Китае удивились массовой закупке бронепластин

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Народно-освободительная армия Китая стремится повысить свою боеготовность на фоне возможного военного конфликта с тайваньскими сепаратистами и поддерживающими их Соединенными Штатами. В русле этих усилий следует воспринимать массовую закупку бронежилетов, считает издание The Global Times.

С его слов, НОАК объявила о своем плане приобрести в ближайшие два года 1,4 млн высококачественных бронежилетов с пластинами общей стоимостью около 13 млрд юаней ($1,85 млрд). Как ожидается, новое снаряжение позволит свести до минимума число потерь в китайской армии.

Согласно официальной информации, в НОАК насчитывает примерно 2 млн чел., причем собственно армейские подразделения составляют лишь часть вооруженных сил.

Это означает, что каждый боец армии может получить один из этих бронежилетов, оставив дополнительный резерв

- поясняют аналитики.

Всего, согласно данным ресурса weain.mil.cn, через который ведутся государственные закупки, в рамках тендера предполагается приобретение 930 тыс. блоков пластин для универсальных бронежилетов (каждая по цене в 7 950 юаней) и 467 тыс. блоков для их усиленных аналогов (12 900 юаней). Каждый блок состоит из двух пуленепробиваемых пластин.

Как пояснил Сун Чжунпин, военный эксперт и телекомментатор, китайские бронежилеты имеют высокое качество и относительно низкую стоимость. С его слов, на долю КНР приходится примерно 70 % международного рынка этих изделий.

Ряд военных экспертов, как поясняет The Global Times, уже предположили, что закупки могут быть направлены на борьбу с тайваньскими сепаратистами и их американскими покровителями. С их слов, бронепластины утрачивают свои защитные свойства через несколько лет, поэтому покупка столь большого количества за такой короткий период времени может означать подготовку к военному конфликту.