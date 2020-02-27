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1490-й гвардейский зенитный ракетный полк получил четыре дивизиона ЗРС С-400

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Оригинал взят у коллеги altyn73 в Сразу ЧЕТЫРЕ дивизиона С-400 получил один полк.

Накануне Дня Защитника Отечества , 15-го февраля 2020 г. , в 1490-м гвардейском Киевско-Лодзинском орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого зенитно-ракетном полку [Ульяновка, Тосненский район Ленинградской обоасти] произошло знаменательное событие. Полк заступил на боевое дежурство с новой техникой - зенитно-ракетными системами С-400 . По словам командира 2-й дивизии ПВО [6-й армии ВВС и ПВО ВКС России] полковника Олега Поликарпова , 1490-й полк получил ЧЕТЫРЕ(!!!!) дивизиона ЗРС-400. Теперь стал понятен смысл слов руководителя концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова, опубликованных в сообщении от 21 октября 2019 г. : "В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". Это полк "четырехсотки" укрупненного состава"

Всего с 2007 г. Вооруженные Силы РФ получили 63 дивизиона ЗРС С-400. Сейчас комплексы С-400 стоят на вооружении 26-ти зенитно-ракетных полков (включая зенитно-ракетный полк 555-й авиагруппы в Сирийской Арабской Республике) и двух учебных центров. В ближайшее время по два дивизиона ЗРС С-400 получат 185-й и 568-й зенитно-ракетные полки.

источник фото и видео -репортаж телеканала Тосно ТВ

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Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
Гособоронзаказ
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