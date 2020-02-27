Китай близок к созданию аналогов российского топливозаправщика и самолета ДРЛО

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Широкая публика в ближайшее время сможет познакомиться с топливозаправщиком, созданным на базе транспортного самолета Y-20 ВВС НОАК. На основе этой же модели разрабатывается авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. В итоге Y-20 займет одну из основных ниш в рядах китайской авиации.

Как пояснил главный конструктор Y-20 Танк Чанхун, предполагается, что новые воздушные танкеры будут действовать совместно с очень малочисленным флотом импортных Ил-78 советской постройки. Y-20 в состоянии перевозить около 90 тонн топлива, что аналогично возможностям Ил-78 и гораздо больше, чем может себе позволить HU-6, несущий на борту менее 30 тонн, в связи с чем с ним в итоге придется распрощаться.

В качестве самолетов ДРЛО Китай использует более мелкие KJ-200 и KJ-500 AEW местной разработки. При этом разрабатывается более массивная машина KJ-2000 AEW на базе российского транспортного самолета Ил-76. В своё время он стал платформой, на которой был построен самолет ДРЛО А-50 ВВС СССР, унаследованный ВКС РФ. Однако создаваемый на основе Y-20 аналог будет оборудован более передовыми технологиями, повышающими его боевой потенциал.

Например, как поясняет Global Times, в отличие от традиционной РЛС он будет иметь конформную конструкцию радара (фазированные решетки, вписывающиеся в фюзеляж летательного аппарата), благодаря которой улучшатся возможности обнаружения вражеских самолетов-невидимок.