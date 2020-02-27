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Вестник Мордовии

Сирийские "Ураганы" с эмблемами ВДВ гвоздят террористов стальным дождем

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Источник изображения: Фото: twitter.com/200_zoka, twitter.com/bakiyayaa

В материале "Сирийские РСЗО "Ураган" и "Смерч" взяли на прицел турецкие войска" мы писали о замеченных в районе Идлиба реактивных установках правительственных войск.

Причем, как и несколько лет назад, на боевых машинах были нанесены эмблемы советских десантных войск.

Судя по сообщениям, БМ-27 принимали активное участие в отражении атак террористов, которых поддерживали регулярные турецкие войска.

Источник изображения: Фото: twitter.com/200_zoka, twitter.com/bakiyayaa

Источник изображения: Фото: twitter.com/200_zoka, twitter.com/bakiyayaa

В Сети появились фотографии остатков применявшихся боеприпасов. Например, кассетные головные части: некоторых из них снаряжены тридцатью 1,8-килограммовыми осколочными боевыми элементами, а те, в свою очередь, нашпигованы четырьмя сотнями осколков весом в 2 грамма.

Есть еще модификация с отделяемой головной частью объемно-детонирующего действия. Тоже очень опасное оружие для вражеской пехоты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Продукция
Ураган РСЗО
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