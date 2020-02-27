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Военное обозрение

Российский двигатель на ПКР Х-35 во Вьетнаме могут заменить на южнокорейский

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Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея ведет переговоры об экспорте турбореактивного двигателя модели SSE-750K во Вьетнам, который благодаря новой силовой установке пытается добиться дальнейшего прогресса при реализации программы создания собственной противокорабельной ракеты.

Вьетнам уже некоторое время проявляет интерес к приобретению ракетного двигателя, но пока не нашел поставщика

- пишет ROK Armed Forces.

При этом, со слов издания, неизвестно, на что рассчитывает Ханой: получить силовую установку для совершенно новой ПКР или заменить ею двигатель российского происхождения на изделии ККТ-15 – лицензированной копии Х-35.

Х-35 является дозвуковой маловысотной ракетой, предназначенной для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Она состоит на вооружении комплекса «Уран», которым снаряжены, в частности, вьетнамские боевые корабли и катера.

Разработка южнокорейского турбореактивного двигателя SSE-750K была завершена в 2015 году одновременно с созданием тактической ударной ракеты SSM-750K «Морской дракон». Основное отличие новой силовой установки SSE-750K от более старой SS-760K заключается в уровне локализации производства критически важных компонентов. Замена их на местные изделия позволила снизить стоимость и повысить конкурентоспособность на внешнем рынке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Южная Корея
Продукция
Х-35
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