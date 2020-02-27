Зачем спецназу револьверы

На штурм с пятью патронами

Какой самый мощный револьвер в мире? Smith & Wesson? Или какая-нибудь модель Magnum Research? Возможно, в прошлом веке так и было до появления РШ-12.

В начале 2000-х годов в помощь российскому спецназу тульские конструкторы создали линейку компактного крупнокалиберного оружия для штурма особо защищенных бармалеев: снайперскую винтовку ВССК «Выхлоп», автомат АШ-12 и, видимо, увлекшись, штурмовой револьвер РШ-12.

Патрон всему голова

Питается все это специально разработанным единым патроном 12,7х55 миллиметров. Создан он был путем уполовинивания широко известного пулеметного боеприпаса 12,7х108 миллиметров.

Укороченная гильза с меньшим количеством пороха, конечно, сократила дальность стрельбы, но для штурмового оружия, применяющегося на коротких и сверхкоротких дистанциях, это не недостаток. Калибр 12,7 миллиметра обеспечивает огромную поражающую силу, прошивает тяжелые бронежилеты и расколупывает стены. Легких ранений здесь не бывает. Дозвуковой выстрел позволяет использовать глушитель, что для спецназа имеет решающее значение.

“ Осечки бывают у любого оружия, но только у револьвера вы просто еще раз нажимаете на спусковую скобу ”

В общем, чисто спецназовский патрон с весьма широкой номенклатурой. Естественно, имеются как повышенной точности, так и бронебойные.

Из интересного. Есть ПС-12А с облегченной алюминиевой пулей, которая после выстрела быстро теряет убойную силу. Применяется для боя на сверхкоротких дистанциях, чтобы случайно не зацепить гражданских при промахе.

ПС-12 с тяжелой пулей. Он в отличие от бронебойного не факт, что пробьет бронежилет пятого класса защиты, зато гарантированно остановит противника, обеспечив ему контузию.

ПД-12 двупульный – должно быть, для заградительного огня. Вообще такие боеприпасы отличаются низкими кучностью и энергетическими характеристиками, но на коротких дистанциях, повторим, это некритично.

Король револьверов

Всем этим разнообразием можно зарядить РШ-12. Весить при этом он будет немало – 2,5 килограмма. Для сравнения: даже снаряженный СПС «Гюрза» при несравненно большем боезапасе весит только 1,1 килограмма, а макаров и вовсе 800 граммов.

Пожалуй, при израсходовании боезапаса РШ-12 можно использовать в качестве холодного дробящего оружия.

Кстати, боезапас всего на пять патронов после обильных пистолетных обойм, конечно, выглядит несколько обескураживающе. Однако это плата за надежность. Осечки бывают у любого оружия, но только у револьвера вы просто нажимаете еще раз на спусковую скобу и барабан прокручивается, подставляя следующую камору с новым патроном. И уместить 12,7 миллиметра во что-то, кроме барабана, не представляется возможным.

vpk-news.ru

Отдача у пистолета, должно быть, серьезная. Огонь ведется из нижней каморы барабана, за счет чего обеспечивается меньший подброс ствола.

Гильзы экстрагируют любым из двух методов: откидыванием барабана в сторону или переламыванием корпуса с опусканием ствола вниз. Пожалуй, ничем, кроме как желанием подкупить спецназовцев эксплуатационной гибкостью, такое решение не объяснить.

Кожух ствола, естественно, усиленный, с охлаждающими отверстиями. Имеется планка Пикатинни для разнообразных девайсов.

Револьвер этот, безусловно, блестящий. Самый мощный из тех револьверов, которые можно носить в кармане, и возможно, в принципе самый мощный из всего многозарядного короткоствольного оружия, включая пистолеты. При этом довольно практичный для своего калибра и неплохо отвечающий тем задачам, для которых создавался. Однако едва ли полезный.

Все же автомат с двадцатью патронами, тот же АШ-12, пусть и в три раза тяжелее и длиннее, но дает несравненно большую скорострельность, продолжительность ведения огня и перезарядку.

Таскать РШ-12 в качестве последнего аргумента тоже та еще перспектива. Спецназовцы обычно бьются за каждые десять граммов снаряжения, пытаясь по максимуму облегчиться. Уже упомянутая «Гюрза» легче на кило с лишним, заметно компактнее да и боезапас имеет больший.

В качестве основного вооружения пистолет нередко использует щитоносец. Но чтобы держать монстра РШ-12 все время в одной руке и вести огонь, нужно быть богатырем. Иные автоматы столько же весят, а их можно за ремень на плечо повесить – все легче. Опять же пять патронов закончатся быстро, а вторая рука занята щитом.

В общем, РШ-12 хоть и принят на вооружение, но едва ли пользуется популярностью у сил специального назначения. Но это вовсе не значит, что револьвер не нужен. Он побочный продукт программы «Выхлоп» и ее украшение. Прекрасен сам по себе как оружие, возможно, однажды время РШ-12 придет и он окажется незаменим.

Чем длиннее состав из наших бронепоездов, стоящих на запасном пути, тем спокойнее.

Сергей Черкасов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (820) за 25 февраля 2020 года