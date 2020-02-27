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Военное обозрение

«Уничтожит целую роту пехоты»: В Сербии оценили потенциал ЗРПК «Панцирь-С1»

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Источник изображения: topwar.ru

Помимо выдающихся возможностей в борьбе с воздушными целями, российский ЗРПК «Панцирь-С1» в равной степени может эффективно использоваться для уничтожения наземных вражеских порядков. Благодаря продвинутой системе управления огнем и мощным пушкам 2А38М данная система способна стать «настоящим кошмар» для живой силы противника. Данную оценку даёт сербское издание Mars.online.

С его слов, «Панцирь» выгодно отличается универсальностью. Его орудия 2А38М калибром 30х165-мм «отличаются очень высокой скоростью огня», достигающей 4,800-5,000 выстрелов в минуту.

Можно только представить эффект воздействия этих пушек на живую силу противника […] В течение всего одной секунды один «Панцирь» выпускает 70-80 снарядов

- отмечает Mars.online.

Как поясняет издание, сербская армия имеет опыт применения подобных систем. В частности, широкое хождение на просторах бывшей Югославии получила самоходная зенитная пушка чехословацкого происхождения М53/59 «Прага» аналогичного калибра.

По словам ветеранов, она прекрасно себя зарекомендовала при уничтожении наземных целей, в частности, защищенных укрытиями. Как полагает Mars.online, ЗРПК «Панцирь», находящийся на совершенно иной технологической планке и обладающий несоизмеримым боевым потенциалом, способен «уничтожить целую роту вражеской пехоты».

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Страны
Россия
Сербия
Словакия
Югославия
Продукция
2А38
2А38М
96К6 Панцирь-С1
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