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Военное обозрение

Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания BellFlight выпустила 25 февраля видеоролик, демонстрирующий группу ударных вертолетов следующего поколения Bell 360 Invictus, поражающих бронетехнику неприятеля.

В материале показан боевой вылет вертолетов, в задачу которых входит уничтожение группы вражеских войск. Демонстрируется эффективное уклонение от огня систем противовоздушной обороны «Игла-С» или «Верба». В очертаниях боевых машин, которые предстоит поразить, легко угадываются контуры бронированных изделий, созданных на платформе «Армата» российской разработки. Как показывается, Invictus без особых проблем «разделывается» с наступающим неприятелем.

Будущий бой требует повышенного радиуса действия, скорости, ловкости и убойной мощи […] Bell 360 Invictus обеспечит потребности армии США в перспективной ударно-разведывательной авиации

- заявляет компания-создатель данного продукта.

Предполагается, что вертолет получит на вооружение 20-мм пушку, ракеты, бомбы и контейнеры с различным вооружением.

Следует отметить, что российские изделия уже не в первый раз фигурируют в рекламной мультипликации «партнеров». Так, израильская оборонная корпорация Rafael постоянно «одерживает победы» над техникой из РФ: уже были «уничтожены» С-400, Су-35, Ка-52 и прочие системы, созданные ВПК РФ.

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