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Интерфакс-АВН

СБ ООН продлил санкции по Йемену и напомнил о необходимости соблюдать оружейное эмбарго

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Война в Йемене
Война в Йемене.
Источник изображения: rg.ru

Нью-Йорк (ООН). 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Члены СБ ООН во вторник проголосовали за продление на год - до 26 февраля 2021 года, санкций в отношении Йемена.

За продление высказались 13 стран, а две, включая Россию, воздержались. "Не все наши озабоченности были учтены", - прокомментировал на заседании решение воздержаться на голосовании постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Одобренный документ также напоминает о необходимости соблюдать эмбарго на поставку вооружений в Йемен. Также в нем говорится об обеспокоенности тем, что одна из сторон конфликта в этой стране - мятежники-хуситы - продолжают незаконно получать оружие из-за границы.

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Страны
Йемен
Россия
Компании
ООН
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