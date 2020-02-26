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Создана система распознавания лиц, работающая на расстоянии до 1 км

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Система распознавания лиц
Система распознавания лиц.
Источник изображения: Digital Trends

Необычный портативный прибор создается в интересах Командования специальных операций армии США, однако, вполне вероятно, что серийные экземпляры получит также полиция. На каких принципах он работает пока неясно. Даже с учетом современных технологий заявленные возможности кажутся фантастическими. Закрытые тесты прототипа, судя по всему, прошли успешно.

Системы распознавания лиц становятся все более совершенными. Сегодня они могут узнать человека даже в движении и при плохом свете. Однако американские военные работают над тем, чтобы дополнительно расширить возможности технологии.

Как сообщает New Scientist, Пентагон профинансировал доработку прототипа устройства, которое позволит идентифицировать человека по лицу на расстоянии до 1 км. Непосредственной разработкой прибора занимается компания Secure Planet.

Старт проекту был дан еще в 2016 году, а рабочий прототип устройства продемонстрировали в конце прошлого года. Тем не менее, пока неясно, когда именно технология попадет в руки солдат и где будет использоваться. В первоначальной заявке речь идет о портативном приборе, но теоретически его можно разместить и на дроне. Возможно, что доступ к технологии получат не только военные, но и полиция.

Также непонятно, как именно Secure Planet удастся добиться распознавания лиц на таком огромном расстоянии. Это очень сложная техническая задача, ведь даже длиннофокусные объективы будут давать смазанное изображение из-за движения атмосферы. Возможно, разработчики применят специальную нейросеть для реконструкции приемлемых по качеству изображений.

Ранее стало известно, что американские военные заказали систему распознавания лиц, которая может идентифицировать людей в темноте по инфракрасным снимкам. Разрабатывают ее две компании: Cyan Systems занимается созданием сенсоров, а Polaris Sensor Technologies работает над алгоритмами распознавания лиц. Готовое устройство будет представлено в 2021 году.

Сергей Коленов

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Страны
США
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