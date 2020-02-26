Создана система распознавания лиц, работающая на расстоянии до 1 км

Необычный портативный прибор создается в интересах Командования специальных операций армии США, однако, вполне вероятно, что серийные экземпляры получит также полиция. На каких принципах он работает пока неясно. Даже с учетом современных технологий заявленные возможности кажутся фантастическими. Закрытые тесты прототипа, судя по всему, прошли успешно.
Системы распознавания лиц становятся все более совершенными. Сегодня они могут узнать человека даже в движении и при плохом свете. Однако американские военные работают над тем, чтобы дополнительно расширить возможности технологии.
Старт проекту был дан еще в 2016 году, а рабочий прототип устройства продемонстрировали в конце прошлого года. Тем не менее, пока неясно, когда именно технология попадет в руки солдат и где будет использоваться. В первоначальной заявке речь идет о портативном приборе, но теоретически его можно разместить и на дроне. Возможно, что доступ к технологии получат не только военные, но и полиция.
Также непонятно, как именно Secure Planet удастся добиться распознавания лиц на таком огромном расстоянии. Это очень сложная техническая задача, ведь даже длиннофокусные объективы будут давать смазанное изображение из-за движения атмосферы. Возможно, разработчики применят специальную нейросеть для реконструкции приемлемых по качеству изображений.
Ранее стало известно, что американские военные заказали систему распознавания лиц, которая может идентифицировать людей в темноте по инфракрасным снимкам. Разрабатывают ее две компании: Cyan Systems занимается созданием сенсоров, а Polaris Sensor Technologies работает над алгоритмами распознавания лиц. Готовое устройство будет представлено в 2021 году.
Сергей Коленов