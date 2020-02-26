NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера

Лаборатория реактивного движения NASA объявила конкурс на разработку сенсора для будущего венерианского ровера. Этот сенсор, как и весь ровер, должен обходиться без электронных компонентов и быть полностью механическим, поскольку электроника не может долго выдерживать экстремально высокую температуру и давление на поверхности планеты. Условия конкурса опубликованы на краудсорсинговой платформе heroX.

Температура на поверхности Венеры достигает 450 градусов Цельсия, а атмосферное давление в 92 раза превышает земное. Хотя советским зондам несколько раз удалось совершить мягкую посадку на планете (читайте об этом в нашем материале «Дотянуться до Венеры»), но рекорд продолжительности работы на поверхности — до момента, когда электроника выходила из строя из-за экстремальных условий — не превышал 127 минут.

Российские и американские ученые прорабатывают проекты долгоживущих зондов. В частности, российский аппарат «Венера-Д», как ожидается, сможет проработать на поверхности около двух-трех часов. Однако участники программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) полагают, что использование дополнительных мер для защиты электроники или холодильных агрегатов сильно удорожает проект и может продлить жизнь зонда не более, чем на сутки.

Поэтому они предложили отказаться от электроники в пользу механических автоматов, похожих по принципу действия на механические часы или на гигантские шагающие конструкции голландского художника Тео Янсена. Первая фаза разработки механического ровера для экстремальных условий (Automaton Rover for Extreme Environments — AREE) завершилась в 2017 году. Предполагается, что ровер будет получать энергию от ветрогенератора, запасать ее с помощью пружин, похожих на часовую пружину, управлять им будет механический компьютер.

Принципиальная схема одного из вариантов венерианского механического ровера. Источник: NIAC

Наиболее сложной задачей для разработчиков была организация связи и передачи данных на Землю. В качестве одного из вариантов, который позволял обойтись без электроники, рассматривалась запись информации на валики, похожие на валики фонографа, а затем отправка их в верхние слои атмосферы с помощью аэростата. Там аэростат должен был подхватить беспилотник, способный считать данные с валика и передать их на орбитальный аппарат. Другой, более реалистичный, по мнению авторов, метод предусматривал использование электронных устройств, но не на базе полупроводниковых транзисторов, а на основе вакуумных электронных ламп, которые более устойчивы к воздействию высоких температур.

Теперь Лаборатория реактивного движения объявила конкурс на разработку сенсоров, которые не дадут роверу попасть в опасную ситуацию при движении по поверхности Венеры. Этот сенсор должен заблаговременно обнаруживать крупные камни, расщелины, крутые склоны, и, главное, быть полностью механическим.

Заявки должны быть поданы до 29 мая, в начале июля будут объявлены победители. За первое место будет выплачена награда в 15 тысяч долларов, за второе место — 10 тысяч, а за третье — пять.

О том, как были устроены советские камеры, которые впервые прислали фотографии поверхности Венеры, читайте в нашем материале «Теплый ламповый пиксель».

Сергей Кузнецов