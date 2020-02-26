Польская молодежь не стремится стать «пушечным мясом»

Согласно обнародованным министерством обороны Польши данным, число военнослужащих, увольняющихся из вооруженных сил страны, ежегодно увеличивается. В январе 2020-го, когда у большинства военных заканчивается контракт, из Войска Польского ушло рекордное количество «профессионалов» – 1858 человек. В предыдущие годы эта цифра была намного ниже: в 2019-м – 1270 уволившихся, в 2018-м – 1112, в 2017-м –1101.

По информации польского военного ведомства, по состоянию на 1 февраля в армии насчитывалось 106,3 тыс. военнослужащих, в войсках территориальной обороны – 21 тыс. резервистов. В то же время планом комплектования Войска Польского на 2020 год предусмотрено увеличить численность армии до 111,5 тыс., а территориальных войск – до 29 тыс. Кроме того, в текущем году должно начаться комплектование так называемых «войск обороны киберпространства».

Всего до декабря польскому военному ведомству необходимо заключить контракты с более чем 10 тыс. новыми военнослужащими действующих войск и резервных подразделений территориальной обороны.

Для того, чтобы реализовать столь амбициозные планы в начале года минобороны запустило в средствах массовой информации масштабную кампанию под наименованием «Стань солдатом Речи Посполитой». Кроме того, по всей стране открываются пункты призыва на военную службу, активно распространяющие рекламную информацию о всех привилегиях и льготах польских военнослужащих.

Рекламный баннер «Стань солдатом Речи Посполитой». Источник: www.belvpo.com

И, хотя военное ведомство заявляет, что численность армии постоянно возрастает, складывается впечатление, что кадровая ситуация в Войске Польском не совсем радужная.

С целью повышения привлекательности военной службы в оборонном бюджете этого года предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих, которое, вероятнее всего, будет произведено в марте. При этом базовая квота, которая является основой для расчета заработной платы, увеличится с 1523,29 до 1614,69 злотых, что означает прибавку на 6%. Кроме того, предусмотрено повышение должностных коэффициентов, что приведет к увеличению ежемесячных доходов военнослужащих в среднем на 500 злотых (около 125 долларов).

Однако и эти меры повышения престижа польской армии, по всей видимости, не достаточны.

С целью привлечения польской молодежи к военной службе в военном бюджете на 2020 год предусмотрено выделение около 1,13 млн. долларов на формирование в школах дополнительно 130 специализированных классов углубленной военной подготовки. По состоянию на конец 2019 года около 500 таких классов уже существовало в средних учебных заведениях по всей стране, 124 из них уже получили сертификат министерства обороны о соответствии их программ обучения установленным стандартам. Всего углубленную военизированную подготовку уже проходят около 6,8 тыс. польских школьников.

Если раньше такие классы формировались в школах в качестве эксперимента, то с этого года военное ведомство полностью возьмет на себя расходы по обеспечению полевых занятий, обеспечению военной формой, созданию учебно-материальной базы. За каждым классом будет закреплена конкретная воинская часть, оказывающая шефскую помощь. При этом минимальное количество учеников в каждом классе должно составлять не менее 22 человек.

Ожидается, что большинство учеников, обучавшихся в военизированных классах, в последующем поступят на военную службу по контракту либо в высшие военные учебные заведения.

Очевидно, что выше указанные меры польского минобороны по популяризации службы в армии вызваны увеличением количества увольняющихся по окончании контракта военнослужащих, а также невыполнением планов по комплектованию вооруженных сил. Не вызывает сомнений, что не последнюю роль при этом играет возросшая военная активность блока НАТО в Восточной Европе, обосновываемая так называемой «российской угрозой». В этих условиях многие молодые поляки осознают, к чему может привести милитаризация региона и не желают становиться «пушечным мясом» в играх политического руководства страны.

Николай Крылов