Войти
Интерфакс-АВН

Президент Эстонии пообещала Украине поддержку в сближении с ЕС и НАТО

58
0
0
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Таллин. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Эстония поддерживает сближение Украины с Европейским союзом и НАТО, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) во вторник на встрече с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Эстония поддерживает устремления Украины на сближение с Европейским союзом и НАТО и продолжит оказание ей поддержки", - сказала президент, которую цитирует пресс-служба президента Эстонии.

Кальюлайд добавила, что в Эстонии рады, что в строительстве электронного государства Украина "подтягивает свой уровень" до эстонского.

"У Украины хорошая позиция по привлечению зарубежных инвестиций, но для этого нужно продолжить реформы и создавать законодательство, свойственное правовому государству. Правовая определенность и борьба с коррупцией создают хорошую предпринимательскую среду и вызывают доверие у инвесторов", - отметила президент Эстонии.

На встрече были также рассмотрены развитие последних событий в Донбассе, выполнение Минских соглашений и итоги "нормандского саммита". Кальюлайд отметила, что Эстония призывает придерживаться Минских соглашений и что государства Европы должны единодушно осуждать их нарушения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эстония
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
18.11.2019
Polityka (Польша): действительно ли Эммануэль Макрон не любит НАТО?
07.11.2019
Долгая дорога в НАТО: когда Украина станет членом альянса (Апостроф, Украина)
14.02.2019
Броневики для друзей: Пентагон отправит в Европу "Страйкеры"
24.10.2017
Россия в эпоху гибридных войн
15.03.2017
В эпоху Дональда Трампа Германия задумалась об укреплении своих вооруженных сил (The Washington Post, США)
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 23:55
  • 184
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 25.02 21:57
  • 7875
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.02 21:39
  • 1
США вновь стали лидерами в танкостроении, с ними конкурирует только Китай – СМИ
  • 25.02 21:26
  • 6
Рогозин не раскрыл планы по пускам в 2020 году, чтобы это не муссировалось в СМИ
  • 25.02 21:24
  • 2
Эксперт рассказал о превосходстве нового российского оружия
  • 25.02 21:24
  • 13
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A
  • 25.02 21:15
  • 1
Sohu: Массированным использованием F-16 Турция могла бы прорвать систему ПВО Сирии
  • 25.02 20:22
  • 2
Уйти от винта: первые реактивные истребители разных стран
  • 25.02 20:05
  • 3
Гроза "Тигров": легендарная пушка ЗиС-2 не собирается в отставку
  • 25.02 19:49
  • 1
В отношениях Москвы и Анкары нарастает жесткое противостояние по сирийскому и ливийскому вопросам
  • 25.02 19:23
  • 1
Кто лучше: F-15 и Cу-35 сразятся за Индию
  • 25.02 19:09
  • 2
Слишком тяжелые: в США назвали сложности танковой войны с Россией
  • 25.02 17:44
  • 1994
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.02 15:42
  • 4
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 25.02 15:20
  • 18
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты