Президент Эстонии пообещала Украине поддержку в сближении с ЕС и НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019.

Таллин. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Эстония поддерживает сближение Украины с Европейским союзом и НАТО, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) во вторник на встрече с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Эстония поддерживает устремления Украины на сближение с Европейским союзом и НАТО и продолжит оказание ей поддержки", - сказала президент, которую цитирует пресс-служба президента Эстонии.

Кальюлайд добавила, что в Эстонии рады, что в строительстве электронного государства Украина "подтягивает свой уровень" до эстонского.

"У Украины хорошая позиция по привлечению зарубежных инвестиций, но для этого нужно продолжить реформы и создавать законодательство, свойственное правовому государству. Правовая определенность и борьба с коррупцией создают хорошую предпринимательскую среду и вызывают доверие у инвесторов", - отметила президент Эстонии.

На встрече были также рассмотрены развитие последних событий в Донбассе, выполнение Минских соглашений и итоги "нормандского саммита". Кальюлайд отметила, что Эстония призывает придерживаться Минских соглашений и что государства Европы должны единодушно осуждать их нарушения.