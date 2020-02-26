"Глобальное партнерство". О чем договорились на встрече США и Индия?

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пожимают друг другу руки перед встречей в Хайдарабад-Хаусе в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020.

МОСКВА, 25 февраля/ Радио Sputnik. Индия намерена закупить американское вооружение на сумму более 3 миллиардов долларов, передает РИА Новости. Соответствующее заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сделал президент США Дональд Трамп.

Кроме того, страны могут вывести двусторонние связи на уровень всеобъемлющего глобального партнерства.

"Ранее сегодня мы расширили наше сотрудничество в области обороны. Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более 3 миллиардов долларов, включая вертолеты Apache и MH-60R", – рассказал президент США.

На встрече, которая состоялась в понедельник, стороны обсудили весь спектр двусторонних связей. В частности, Моди заявил, что США и Индия решили вывести отношения на уровень "всеобъемлющего глобального партнерства". Он добавил, что страны договорились начать переговоры о "крупной торговой сделке".

"Сегодня мы обсудили все важные аспекты индийско-американского партнерства, будь то оборона и безопасность, энергетическое стратегическое партнерство, торговля или связи между людьми. Укрепление оборонных связей между Индией и США является важным аспектом нашего партнерства", – заявил Моди.

Он отметил, что Индия проводит все большую часть своих учений с войсками США.

"Мы также расширяем сотрудничество в целях повышения безопасности нашей страны и борьбы с международным терроризмом", – сказал индийский премьер.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент США приобрел новый статус в Индии.