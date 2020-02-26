Военный эксперт объяснил, зачем в США заговорили о субмаринах РФ

Глава Европейского командования США Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году заметно увеличила активность своего подводного флота. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова американского генерала.
Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.
"Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50% количества ресурсов под водой, которые Россия направила, в том числе, и на операции при патрулировании подводными лодками за пределами своих границ", ‒ сказал Уолтерс на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.
"Но мы также наблюдаем рост адекватного поведения российских моряков. Это наблюдение – это еще одно из соображений по поводу того, насколько важно продолжать улучшать наши возможности для конкуренции, чтобы снизить риски и обеспечить свободу наших действий", ‒ добавил генерал, которого цитирует РИА Новости.
Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова американского генерала.
По его словам, активность российского подводного флота ‒ это нормальный процесс.