Военный эксперт объяснил, зачем в США заговорили о субмаринах РФ

Глава Европейского командования США Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году заметно увеличила активность своего подводного флота. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова американского генерала.

Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.

"Мы обратили внимание на подводные действия России летом-осенью 2018 года и сравнили это с тем, что Россия делала летом-осенью 2019 года. И мы увидели увеличение на 50% количества ресурсов под водой, которые Россия направила, в том числе, и на операции при патрулировании подводными лодками за пределами своих границ", ‒ сказал Уолтерс на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил.

"Но мы также наблюдаем рост адекватного поведения российских моряков. Это наблюдение – это еще одно из соображений по поводу того, насколько важно продолжать улучшать наши возможности для конкуренции, чтобы снизить риски и обеспечить свободу наших действий", ‒ добавил генерал, которого цитирует РИА Новости.

Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал слова американского генерала.

"Такого рода заявления всегда делаются с какой-то целью. У американцев сейчас идут корректировки военных программ по подводным лодкам (типов) Virginia и Columbia. Изменяется их целевое назначение, Columbia должна будет получить новые баллистические ракеты Trident II версия D5 и ракеты, которые в будущем, возможно, понесут гиперзвуковые планирующие блоки. Во всяком случае, программа под это идет. Те (подлодки) Virginia, которые сейчас спускаются со стапелей, тоже подвергаются доработкам, увеличивается их арсенал... И все эти затратные программы должны чем-то оправдываться", ‒ отметил Алексей Леонков.

По его словам, активность российского подводного флота ‒ это нормальный процесс.

"Мы строим свой подводный флот. Понятно, что у берега не натренируешься. Особенно если речь идет об атомных подводных лодках, которые несут стратегическое ядерное вооружение. Поэтому есть такое понятие "автономка" ‒ когда в этой "автономке" под водой экипаж проходит все те тренировки, которые, может быть, понадобятся, а может быть ‒ и не понадобятся в будущем… Это нормальная боевая работа флота", ‒ заключил Алексей Леонков.