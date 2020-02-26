Сирийские военные сбили турецкий беспилотник над Идлибом

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Турция потеряла в провинции Идлиб беспилотный летательный аппарат, сбитый одним из подразделений сирийской правительственной армии. Об этом сообщает сирийское новостное агентство SANA.

По информации агентства, одно из подразделений правительственных сил сбило беспилотник, запущенный турецкими военными, находящимися на территории провинции Идлиб. БПЛА сбит в районе селения Дадих на юго-востоке провинции. При этом не сообщается, какой именно беспилотник сбит и каким способом.

Подразделение армии Сирии сбило беспилотник турецких ВВС в районе селения Дадих на юго-востоке провинции Идлиб

- говорится в сообщении.

В то же время турецкое Минобороны никак не комментирует данную информацию.

Напомним, что Турция поддерживает находящиеся в сирийской провинции Идлиб военизированные формирования сирийской оппозиции, в том числе запрещенную в России террористическую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра"). В настоящее время правительственные силы Сирии ведут бои в районе населенного пункта Найраб, где террористы провели несколько результативных атак, но были остановлены ударами российских ВКС.

Положение правительственных сил на данный момент остается сложным, но не все потеряно. Ранее Башар Асад заявил, что наступление сирийской армии будет продолжено, несмотря на сопротивление незаконно находящихся на территории идлибской провинции турецкой армии.