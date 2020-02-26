ВМС Британии оснастятся новыми ядерными боеголовками

Лондон тайно договорился с Вашингтоном

Руководители США и Великобритании без публичного обсуждения и информирования общественности заключили соглашение по ядерному оружию, в соответствии с которым последняя обязалась закупать за океаном ядерные боеголовки нового поколения для замены стоящих в настоящее на трёхступенчатых твердотопливных баллистических ракетах для подводных подводок американского производства Trident. Сделка обойдется Великобритании в миллиарды фунтов стерлингов. Об этом сообщила шотландская газета Daily Record со ссылкой на американские источники.

Этот факт вызвал весьма негативную реакцию английских парламентариев и экспертов, которые возмутились тем, что узнали об этой сделке только после того, как соответствующее решение было принято и оформлено. Сложившаяся ситуация чревата еще и тем, что в связи с ней у политиков возникает ряд вопросов, связанных с заявлениями лидеров Британии о приверженности к ограничению распространения ядерного оружия и независимости оборонной политики королевства от заокеанского начальника.

Член Палаты общин Эдуард Дейви, исполняющий обязанности лидера либерал-демократов в английском парламенте, заявил о совершенной неприемлемости того, что «правительство, похоже, дало зеленый свет разработке новых технологий ядерного оружия с нулевыми консультациями и без пристального внимания». «Британия под руководством Джонсона все больше напоминает марионетку в руках Трампа. То, что основные оборонные решения Великобритании обсуждаются в Соединенных Штатах, а не в самой стране, является вопиющим скандалом», - возмутился парламентарий и добавил, что при Джонсоне Лондон идет туда куда его ведет Трамп.

Представитель шотландской национальной партии по обороне депутат Стюарт Макдональд заявил, что министр обороны должен ответить перед парламентом за тайное заключение этой сделки.

Согласно информации газеты, полученной из Пентагона, в соответствии с соглашением США предоставят Англии технологии, используемые в боеголовках W-93, устанавливаемых на ракетах морского базирования.

На прошлой неделе на слушаниях в Сенате глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Америке необходимо обновление арсенала боеголовок. «Эти усилия будут также поддерживать программу параллельной замены боеголовок в Соединенном Королевстве, ядерные силы которого играют жизненно важную роль в общей оборонительной позиции НАТО».

А заместитель министра обороны США по вопросам закупок и технического обеспечения Алан Шаффер в начале февраля объявил: «Я думаю, что это прекрасно, что Великобритания одновременно работает над новой боеголовкой, и надеюсь, что у нас будут совместные обсуждения и обмен технологиями».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»