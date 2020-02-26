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Российская газета

Сергею Шойгу в Перми рассказали о выполнении оборонных заказов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал несколько пермских оборонных предприятий, где проверил выполнение государственного оборонного заказа.

Глава военного ведомства посетил АО "Пермский завод "Машиностроитель", где производят ракетные двигатели на твердом топливе из металлических и композиционных материалов. Они используются в ракетах любых типов наземного и морского базирования.

Министру доложили о перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия

На предприятии министр осмотрел цеха по производству двигателей. Руководство завода доложило Сергею Шойгу об увеличении технологических возможностей производства, а также о перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия.

Кроме того, министр проинспектировал АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов". На предприятии изготавливают корпуса различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.

Также Сергей Шойгу посетил пермское Суворовское военное училище, где осмотрел учебный корпус с классами робототехники, ракето-авиамоделирования, интерактивным тиром, лингафонными классами, кабинетами физики, химии, биологии. Суворовцы показали министру свои разработки по робототехнике. В частности "Робот-биатлон" с манипулятором и системой распознавания трассы, который способен не только перемещаться с высокой скоростью, но и стрелять.


Александр Степанов

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Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
Робот
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