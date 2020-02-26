В сети обсуждается странная попытка контрудара САА в Найрабе силами одного взвода и танка

Источник изображения: Фейсбук/25-я дивизия СпН САА

В сети появилось видео из сирийского населённого пункта Найраб (Нейраб), за который в течение последних нескольких дней идут упорные бои. Располагается этот посёлок в провинции Идлиб и на текущий момент находится под контролем боевиков, которых активно поддерживает Турция.

Видео, снятое с беспилотника, демонстрирует, как сирийские правительственные силы пытались нанести контрудар по террористам.

Именно такую трактовку – «контрудар» - озвучили сами представители САА. При этом видео вызывает ряд вопросов.

Вопрос, который уже озвучен в российском сегменте социальных сетей – если это попытка нанесения контрудара, то значит ли это, что операции подобного рода на линии фронта в Идлибе проводятся силами одного взвода под прикрытием одного танка? Кстати, если верить сообщениям боевиков, этот танк САА в конечном итоге они подбили с применением управляемой ракеты.

Ситуация выглядит странной ещё и потому, что на одной из улиц Найраба группа сирийских военнослужащих численностью не более 20 человек оказывается рассредоточенной таким образом, что многие оказываются впереди танка. Не вполне понятно, кто в этом случае кого прикрывает и прикрывает ли.

И даже после того как боевики нанесли артиллерийский удар по одной из частей Найраба, отряд САА снова рассредоточился более чем странно: несколько человек побежали в направлении противника, а танк, экипаж которого, видимо, «размышлял» о дальнейших вариантах выполнения боевой задачи, заметно отстал и лишь потом стал нагонять резвых пехотинцев. Но если командование в курсе того, что боевики используют артиллерию, насколько оправданно было выдвижение этого взвода, который курсировал непосредственно по простреливаемым улицам посёлка? Насколько скрытным было это выдвижение...