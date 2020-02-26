Войти
Военное обозрение

В сети обсуждается странная попытка контрудара САА в Найрабе силами одного взвода и танка

64
0
0

Источник изображения: Фейсбук/25-я дивизия СпН САА

В сети появилось видео из сирийского населённого пункта Найраб (Нейраб), за который в течение последних нескольких дней идут упорные бои. Располагается этот посёлок в провинции Идлиб и на текущий момент находится под контролем боевиков, которых активно поддерживает Турция.

Видео, снятое с беспилотника, демонстрирует, как сирийские правительственные силы пытались нанести контрудар по террористам.

Именно такую трактовку – «контрудар» - озвучили сами представители САА. При этом видео вызывает ряд вопросов.

Вопрос, который уже озвучен в российском сегменте социальных сетей – если это попытка нанесения контрудара, то значит ли это, что операции подобного рода на линии фронта в Идлибе проводятся силами одного взвода под прикрытием одного танка? Кстати, если верить сообщениям боевиков, этот танк САА в конечном итоге они подбили с применением управляемой ракеты.

Ситуация выглядит странной ещё и потому, что на одной из улиц Найраба группа сирийских военнослужащих численностью не более 20 человек оказывается рассредоточенной таким образом, что многие оказываются впереди танка. Не вполне понятно, кто в этом случае кого прикрывает и прикрывает ли.


И даже после того как боевики нанесли артиллерийский удар по одной из частей Найраба, отряд САА снова рассредоточился более чем странно: несколько человек побежали в направлении противника, а танк, экипаж которого, видимо, «размышлял» о дальнейших вариантах выполнения боевой задачи, заметно отстал и лишь потом стал нагонять резвых пехотинцев. Но если командование в курсе того, что боевики используют артиллерию, насколько оправданно было выдвижение этого взвода, который курсировал непосредственно по простреливаемым улицам посёлка? Насколько скрытным было это выдвижение...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.01.2020
Чжунго цзюньван (Китай): беспилотники и оружие с применением ИИ российского производства были задействованы в Сирии
03.01.2020
Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW
05.11.2019
"Снести с лица земли": штурм мегаполисов как война будущего
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
11.09.2012
Дальнейший путь танка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 23:55
  • 184
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 25.02 21:57
  • 7875
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.02 21:39
  • 1
США вновь стали лидерами в танкостроении, с ними конкурирует только Китай – СМИ
  • 25.02 21:26
  • 6
Рогозин не раскрыл планы по пускам в 2020 году, чтобы это не муссировалось в СМИ
  • 25.02 21:24
  • 2
Эксперт рассказал о превосходстве нового российского оружия
  • 25.02 21:24
  • 13
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A
  • 25.02 21:15
  • 1
Sohu: Массированным использованием F-16 Турция могла бы прорвать систему ПВО Сирии
  • 25.02 20:22
  • 2
Уйти от винта: первые реактивные истребители разных стран
  • 25.02 20:05
  • 3
Гроза "Тигров": легендарная пушка ЗиС-2 не собирается в отставку
  • 25.02 19:49
  • 1
В отношениях Москвы и Анкары нарастает жесткое противостояние по сирийскому и ливийскому вопросам
  • 25.02 19:23
  • 1
Кто лучше: F-15 и Cу-35 сразятся за Индию
  • 25.02 19:09
  • 2
Слишком тяжелые: в США назвали сложности танковой войны с Россией
  • 25.02 17:44
  • 1994
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.02 15:42
  • 4
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 25.02 15:20
  • 18
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты