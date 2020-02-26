Россия предложит создать правила "дорожного движения" в космосе

По словам депутата Госдумы Дениса Кравченко, в ближайшее время на орбиту планируется запустить большое количество спутников

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия должна инициировать разработку правил "дорожного движения" на орбите из-за большого числа спутников, которые планируется запустить в ближайшем будущем. Вопрос создания таких правил сейчас обсуждается, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

"Нам необходимо инициировать правила "дорожного движения" на орбите. Я думаю, что это Россия должна сделать. Мы сейчас это обсуждаем", - сказал Кравченко во вторник в ходе круглого стола "Совершенствование законодательства в сфере космического права".

По словам депутата, в ходе обсуждения учитывается мнение ученых.

В ближайшее время на орбиту планируется вывести ряд спутниковых группировок большой численности. В частности, основатель компании SpaceX Илон Маск собирается запустить около 11 тыс. спутников в рамках проекта "Старлинк". Также началось выведение на орбиту британских аппаратов OneWeb, общее количество которых составит 648 спутников.

В свою очередь Россия разрабатывает программу "Сфера". Первые запуски по ней начнутся в 2023 году, она будет включать более 600 космических аппаратов.