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ТАСС

Россия предложит создать правила "дорожного движения" в космосе

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

По словам депутата Госдумы Дениса Кравченко, в ближайшее время на орбиту планируется запустить большое количество спутников

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия должна инициировать разработку правил "дорожного движения" на орбите из-за большого числа спутников, которые планируется запустить в ближайшем будущем. Вопрос создания таких правил сейчас обсуждается, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

"Нам необходимо инициировать правила "дорожного движения" на орбите. Я думаю, что это Россия должна сделать. Мы сейчас это обсуждаем", - сказал Кравченко во вторник в ходе круглого стола "Совершенствование законодательства в сфере космического права".

По словам депутата, в ходе обсуждения учитывается мнение ученых.

В ближайшее время на орбиту планируется вывести ряд спутниковых группировок большой численности. В частности, основатель компании SpaceX Илон Маск собирается запустить около 11 тыс. спутников в рамках проекта "Старлинк". Также началось выведение на орбиту британских аппаратов OneWeb, общее количество которых составит 648 спутников.

В свою очередь Россия разрабатывает программу "Сфера". Первые запуски по ней начнутся в 2023 году, она будет включать более 600 космических аппаратов.

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Страны
Великобритания
Россия
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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