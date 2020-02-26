Образ врага: как США готовятся к "ядерной войне" в Европе

США провели учения на случай ядерного удара России

США провели учения на случай российского ядерного удара по Европе и возможной ответной реакции с американской стороны. Причем из военно-политического фона, обычно создаваемого на учениях, никто в Пентагоне и не собирался делать секрета. В то же время Вашингтон сам работает над созданием новой ядерной боеголовки. С ситуацией разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

США провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по натовскому объекту на территории Европы. Как отмечается в стенограмме на сайте Пентагона, речь идет о «небольших учениях», сценарий которых предусматривает войну с Россией.

«Сценарий включал в себя европейскую ситуацию, когда вы ведете войну с Россией, и Россия решает использовать маломощное ограниченное ядерное оружие против объекта на территории НАТО»,

- цитируются слова представителя ведомства.

Все документы по учениям, как правило, засекречиваются. В соответствии с важностью им присваиваются те или иные грифы секретности - «секретно», «совершенно секретно». Это делается и для того, чтобы не вызвать совершенно ненужных внешнеполитических осложнений с соседями (допустим, если появятся утечки о том, что направленность оперативной подготовки приграничного государства - исключительно наступательная, то это может привести к резкому осложнению взаимоотношений).

Особо засекречиваются мероприятия по проведению стратегических командно-штабных тренировок по управлению стратегическими ядерными силами. В принципе все документы, относящиеся к разработкам операций стратегических ядерных сил, представляют собой наивысший военный секрет любого государства, которое подобным оружием обладает.

И вдруг представитель Пентагона на брифинге, посвященном окончанию учений стратегических ядерных сил США, говорит о сценарии войны с Россией.

По словам официального представителя министерства обороны США, была разыграна схема обращения к министру обороны и президенту, чтобы решить, как реагировать в названной ситуации. По его оценке, участники учения получили хорошее понимание того, как надо действовать.

Возникает вполне закономерный вопрос - с какими целями это делается? Одно можно сказать совершенно точно - вовсе не в целях укрепления стабильности в мире, снижения напряженности и налаживания добрососедских отношений.

В настоящее время между Россией и коллективным Западом взаимоотношения находятся далеко не в лучшем состоянии. Вместе с тем между РФ и США нет таких острых противоречий (идеологического, экономического, территориального, религиозного характера), которые могли бы быть разрешены исключительно в ходе военных действий, тем более с применением оружия массового поражения.

Иными словами, социально-политических причин и противоречий, которые привели бы к возникновению ракетно-ядерной войны между Москвой и Вашингтоном, сегодня нет. Оснований прибегать к неограниченному использованию всех средств массового поражения и, прежде всего, стратегического ядерного оружия нет ни у России, ни у США.

Тем более, что военные с обеих сторон единодушны во мнении - даже применение любого образца тактического ядерного оружия (допустим, артиллерийского снаряда с тротиловым эквивалентом в две килотонны) неизбежно вызовет обмен массированными ракетно-ядерными ударами.

Нельзя исключать, что

учения стратегических ядерных сил США с подобными темами преследует очередное обновление угрозы с Востока и последующее оправдание увеличения расходов на дальнейшее совершенствование стратегического ядерного арсенала США.

К примеру, в Соединенных Штатах намерены приступить к разработке радикального нового ядерного боеприпаса - W93. Пентагон уже раскрывает детали об этом оружии, рассказывая, что оно конкретно заменит и когда оно может быть развернуто.

Как сообщает Defense News, с момента появления на вооружении ВС США боевой части типа W88 в 1980-х годах все дальнейшие усовершенствования боеголовок создавались как их последующие модернизации. Например, нескольких версий боевой части авиационной ядерной бомбы свободного падения - от B61 до B61-12. На этот раз перспективная боевая часть в значительной степени будет представлять собой радикально новую конструкцию.

Сейчас в арсенале морских стратегических ядерных сил США есть две ядерные боеголовки, запускаемых с подводных лодок - W88 и W76. Последний боеприпас, который только что завершил программу продления срока службы, теперь выпускается в двух вариантах: традиционный W76-1 и W76-2 с пониженным уровнем мощности.

Между тем уже и W88 находится на ранних стадиях модернизации. Однако каждая из этих двух систем, вероятно, потребует дополнительной модернизации через 15-20 лет, и их боевые части становятся все более старыми, даже несмотря на усилия, предпринимаемые Национальной администрацией по ядерной безопасности США. Учитывая это, Пентагон считает, что сейчас самое время приступить к разработке будущей замены этих боеголовок.

Цель администрации состоит в том, чтобы иметь новую конструкцию ядерной боевой части, которая по своим возможностям будет где-то между двумя существующими боеголовками баллистических ракет, развернуть которые предполагается к 2040 году.

Для разработки новой боевой части требуются немалые деньги. Надо каким-то образом заставить законодателей США отыскать необходимые ресурсы, поскольку W93 является первой новой конструкцией ядерной боевой части за последние десятилетия. Таким образом, ближайшая задача военного ведомства США будет заключаться в том, чтобы убедить конгресс США, что сейчас самое время начать этот проект.

Поэтому учения с Россией в образе врага тут как нельзя кстати.

Конечно, к подобной операции привлекаются и ракетные войска стратегического назначения, и авиационные части с оперативно-тактическим ядерным оружием, подводные лодки, надводные корабли с крылатыми ракетами морского базирования с ядерными боевыми частями, соединения оперативно-тактических ракет ракетных войск и артиллерии, части и соединения специальных войск. В США в операции ядерных сил задействуются приблизительно такой же состав сил и средств.

Все это необходимо поддерживать на должном уровне боеспособности и боеготовности в ходе постоянных учений и тренировок. Однако провокационные легенды, сопровождающие такие учения - совершенно другой вопрос.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок