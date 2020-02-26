Трамп пообещал вывести часть военного контингента США из Афганистана

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Соединенные Штаты намерены вывести часть военного контингента с территории Афганистана, тем самым сократив число военнослужащих в этой стране до 8,6 тыс. человек. Об этом в очередной раз заявил президент США Дональд Трамп.

Выступая на пресс-конференции по итогам визита в Индию, американский лидер, отвечая на вопрос о перспективах военного присутствия США в Афганистане, сообщил, что Вашингтон планирует начать поэтапное сокращение числа американских военных в Афганистане сразу же после заключения соглашения с талибами.

Мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы сократить численность до 8,6 тыс. человек. Люди этому рады. Затем мы примем решение о том, каков будет финальный результат

- заявил Трамп.

При этом он отметил, что в последнее время динамика ситуации в Афганистане положительная, подписание договора с талибами планируется на конец этого месяца. После этого по плану Вашингтона должны пройти межафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны.

По словам Трампа, после вывода военных из этой страны, на ее территории останутся американские разведывательные структуры, которые помогут отслеживать ситуацию и вмешаться в нее при необходимости.

Этот регион - инкубатор проблем. И когда мы вернем их домой (американских военных), мы скажем, что если что-то случится, то мы ударим очень сильно

- заявил Трамп, отметив, что США "могли бы добиться легкой победы в Афганистане, но это приведет к гибели многих людей".

Мы могли бы легко победить, если бы я хотел убить миллионы человек, но я не хочу убивать миллионы невинных

- добавил он.