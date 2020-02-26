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Военно-промышленный курьер

Шойгу проверил предприятия по созданию высокоточного оружия в Пермском крае

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край во вторник проверил исполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа расположенными в регионе предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В частности, Шойгу посетил АО «Пермский завод «Машиностроитель», где главе военного ведомства доложили об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия.

Министр обороны РФ осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твердом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.

Также глава военного ведомства ознакомился с производственно-материальной базой АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов». Предприятие специализируется на производстве корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.

В рабочей поездке главы военного ведомства приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков, заместители министра обороны Тимур Иванов и Алексей Криворучко, главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

Завод «Машиностроитель» образован 6 октября 1967 года.

Первоначально предприятие носило название «Пермский завод химического оборудования». Предприятие специализировалось на производстве твердотопливных ракетных двигателей для нужд военно-промышленного комплекса и ракетно-космической отрасли.

В 2009 году «Машиностроитель» вошел в вертикально-интегрированную структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», включающую в себя более 30 предприятий оборонно-промышленного комплекса, и вскоре занял ключевые позиции в рассчитанной до 2020 года программе перевооружения российской армии и проектах по созданию новейшего высокоточного оружия. На сегодняшний день производственные мощности завода позволяют изготавливать ракетные двигатели на твердом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования. При этом технологические возможности предприятия постоянно увеличиваются.

Завод также успешно освоил изготовление изделий из полимерно-композиционных материалов для авиапромышленности. Предприятие является серийным изготовителем узлов двигателя ПС-90.  В 2012 году «Машиностроитель» был включен в проект по созданию двигателя ПД-14 для самолёта МС-21. Спустя два года «Машиностроитель» первым в России освоил и изготовил для ПД-14 реверсивное устройство из полимерно-композиционных материалов.

Свои технологические возможности, способности гибко перестраивать производство завод продемонстрировал в 70-80-е годы прошлого века, в период первой волны конверсионных процессов. Тогда наряду с изделиями основной тематики на предприятии выпускался широкий перечень гражданской продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, в том числе пользовавшиеся высоким спросом в стране и за рубежом автоприцепы «Скиф».

В 90-е годы в условиях отсутствия оборонных заказов предприятие освоило и выпускало узлы и агрегаты для газоперекачивающих агрегатов серии «Урал», оборудование для нефтехимической и нефтедобывающей промышленности, а также широкий спектр товаров народного потребления.

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