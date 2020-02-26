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«Гражданские самолеты Сухого» сменили имя

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) поменяла название на «Корпорация «Иркут» - «Региональные самолеты». Это произошло, как следует из сообщения на сайте компании, в рамках формирования гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации.

«С 17 февраля 2020 года в рамках реализации стратегии объединения гражданских авиастроительных структур в дивизион гражданской авиации АО ГСС было присоединено к ПАО «Корпорация «Иркут». 

Это решение акционеры АО «ГСС» приняли 27 июня 2019 года. Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» - «Региональные самолеты» продолжает обеспечивать непрерывность деятельности по разработке, производству и послепродажному обслуживанию воздушных судов», - пояснили в компании.

«Гражданские самолеты Сухого», основанные в 2000 году, занимались разработкой и созданием пассажирского самолета SSJ-100. Как ранее сообщал ОАК, в состав «Иркута» также вошла компания «ОАК - Центр комплексирования». Формирование целевой структуры акционерного капитала планируется завершить в течение 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
ИРКУТ НПК
ОАК
Проекты
2020-й год
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