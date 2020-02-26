«Гражданские самолеты Сухого» сменили имя

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) поменяла название на «Корпорация «Иркут» - «Региональные самолеты». Это произошло, как следует из сообщения на сайте компании, в рамках формирования гражданского дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации.

«С 17 февраля 2020 года в рамках реализации стратегии объединения гражданских авиастроительных структур в дивизион гражданской авиации АО ГСС было присоединено к ПАО «Корпорация «Иркут».

Это решение акционеры АО «ГСС» приняли 27 июня 2019 года. Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» - «Региональные самолеты» продолжает обеспечивать непрерывность деятельности по разработке, производству и послепродажному обслуживанию воздушных судов», - пояснили в компании.

«Гражданские самолеты Сухого», основанные в 2000 году, занимались разработкой и созданием пассажирского самолета SSJ-100. Как ранее сообщал ОАК, в состав «Иркута» также вошла компания «ОАК - Центр комплексирования». Формирование целевой структуры акционерного капитала планируется завершить в течение 2020 года.