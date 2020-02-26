Нужны ли вертолетоносцы российскому военно-морскому флоту?

Крымский кораблестроительный завод «Залив» заложит два УДК к 75-летию Победы

Минобороны РФ заключит контракт на постройку российских вертолетоносцев до конца апреля текущего года, их закладка приурочена к 75-летию Победы. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в российском Оборонно-промышленном комплексе. Контракт будет исполнять военный кораблестроительный завод «Залив», чьи производственные мощности размещены в Крыму. Так же сообщается, что уже одобрен проект вертолетоносцев, который исполнен на основе технического задания Главного командования ВМФ.

Ранее сообщалось, что к 2025 году планируется постройка двух универсальных десантных кораблей (УДК) – вертолетоносцев (названных «Прибой»), которые займут место не полученных от Франции «Мистралей» в боевом составе ВМФ РФ. По предварительным данным, новые российские УДК будут иметь водоизмещение в 25 тысяч тонн и длину до 220 метров. На палубах этого монстра разместят 20 ударных и ударно-транспортных вертолетов, до батальона морской пехоты с плавающей бронетехникой. Предусмотрено, также, доковое помещение для катеров. Сумма предполагаемой сделки не раскрывается. Однако. тремя годами ранее озвучивалась примерная стоимость одного УКД которая составляла 40 млрд рублей (по курсу того времени).

Есть некоторые неясности со строительством данных УДК, поскольку за постсоветское время не было создано ни одного крупнотоннажного военного корабля на российских верфях в первую очередь из-за отсутствия соответствующей силовой установки отечественного производства, а импортировать таковые нет никакой возможности, причина тому – санкции. Какими будут эти вертолетоносцы можно судить по облику «Мистралей», которые Франция строила для России. Напоминаем, контракт на их строительство и поставку был подписан в июне 2011 и расторгнут в мае 2015 года.

О характеристиках новых российских вертолетоносцев можно судить по «Мистралям», не смотря на то, что российские чиновники заявляют об уникальности отечественных УДК. Стоит напомнить таким заявителям, что у России никогда ранее не было опыта строительства вертолетоносцев ранее, и с проектной документацией «Мистралей» нашим конструкторам и морякам удалось познакомиться благодаря неудавшемуся контракту с Францией. Итак «Мистраль»: водоизмещение без загрузки, при умеренной загрузке и максимальное: 16,5 тыс. тонн; 21,3 тыс. тонн; 32,3 тыс. тонн. Осадка: 6,3 м (по другим данным 6,42 м). Скорость хода УДК: максимальная – 19 узлов, крейсерская – 18 узлов, экономичная – 15 узлов. Дальность хода в зависимости от скорости от 5800 миль (10800 км) до 10700 миль (19800 км). Длительность автономного плавания до 30 суток. Экипаж: 160 человек (в том числе 20 офицеров), по другим данным 177 человек. Численность морского десанта, размещаемого на УДК - штатная около 450 человек, а максимальная загрузка на короткий сорок может быть увеличена до 900 штыков морской пехоты. На палубе УДК устанавливалось зенитное вооружение: артиллерийские установки АК-630 и ЗРК малой дальности 3М47 «Гибка». Вертолётная группа УДК в общей сложности не превышала 30 вертолётов Ка-52К, Ка-29 и Ка-27М. По требованию российской стороны был внесён ряд изменений(по сравнению с французским проектом). Был скорректирован фактически до ледового класса состав сплавов стали для корпусов кораблей(усиленна носовая часть и несущие конструкции корпуса ), что позволяет применять их в северных широтах, в том числе, в условиях сложной ледовой обстановки. Была увеличена высота корабля, переоборудованы внутренние доки корабля для размещения вертолётов типа Ка-28 и Ка-52К. Были оборудованы посты для установки дополнительного вооружения, в частности, средств ПВО для отражения воздушных налётов, а также скорострельного артиллерийского вооружения и крупнокалиберных автоматических установок для отражения нападений с моря. Поменялась планировка кубриков для личного состава. На «Мистралях» планировалась установка дополнительного навигационного и радиолокационного оборудования, а так же обновленных российских систем радиосвязи.

Теперь о главном, поскольку есть мнение, распространяемое достаточно многочисленной группой экспертов, что военном флоту России вертолетоносцы не нужны. Это мотивируется, главным образом, тем обстоятельством, что Россия не провидит политику экспансии по всему миру, подобно тому, как это делают США. Той же Франции вертолетоносцы и авианосец необходимы для боевых действий на значительном удалении от метрополии, поскольку у нее есть так называемые заморские территории. К тому же Париж периодически проводит интервенции в различных точках земного шара (в настоящее время в Мали) и участвует в международных военных акциях НАТО.

Однако стоит учесть то обстоятельство, что у России весьма протяженная береговая линия (около 40 тыс. км), которую есть необходимость оборонять. Во всяком случае, флот должен быть готов к ее обороне. А средства коммуникации и транспортного сообщения в нашем отечестве развиты, мягко говоря, не достаточно, чтобы оперативно доставлять войска в любую даже самую отдаленную точку на этой линии. Вертолетоносцы в выполнении данной задачи - незаменимы. К примеру, организация обороны российского Дальнего Востока весьма проблематична, по уже указанным причинам. Стоит учитывать, что у ВМС Сил самообороны Японии (имеющей к России территориальные претензии) есть аж четыре вертолетоносца, на двух из них планируется размещение палубных истребителей F-35B, то есть, они фактически смогут выполнять функции авианосцев. Российский Тихоокеанский флот ничего этому противопоставить не может. Оборона берега Охотского и Японского морей и, особенно, Курильской гряды была бы надежнее, будь у ТФ вертолетоносцы. Эти корабли также жизненно необходимы Северному флоту для обороны берегов и многочисленных островов арктических морей; Черноморскому и Балтийскому флотам – поскольку они, по сути, сейчас находятся на передовой, в положении непосредственного соприкосновения с кораблями ВМС НАТО. И для Каспийской флотилии вертолетоносец был бы весьма полезен.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО