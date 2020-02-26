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ЦАМТО

ВВС Таиланда опубликовали перспективный план по закупкам и модернизации авиатехники

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Истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Таиланда.
Источник изображения: www.defenseimagery.mil

ЦАМТО, 25 февраля. Военно-воздушные силы Таиланда опубликовали перспективный план по закупкам и модернизации авиатехники на ближайшую перспективу, представляющий собой аналог "Белой книги по обороне" для ВВС.

Как сообщает Scramble Magazine, таким образом, тайские ВВС рассчитывают вызвать интерес у иностранных компаний к планируемым в ближайшие 10 лет проектам по закупке вооружений, и привлечь к ним тайскую промышленность.

В документе не указаны точные сроки поставок, однако определены бюджетные периоды для каждого отдельного проекта. Авторы документа признают, что выделенные на проекты бюджеты являются неподтвержденными и, следовательно, могут быть изменены в течение указанного периода.

В частности, в перечень планируемых приобретений входят:

- два дополнительных учебно-тренировочных самолета Т-50Т к 2022 году в дополнение к 12 имеющимся;

- 12 истребителей для замены F-16A/B 102-й эскадрильи в период между 2028 и 2031 ф.г. (шесть машин на первом этапе) и между 2030-2033 ф.г. (шесть машин на втором этапе);

- один JAS39C/D Gripen к 2025 году для замены потерпевшего крушение в 2017 году самолета (с.н. 70108);

- 12 легких штурмовиков/УТС для замены L-39ZA/ART с финансированием в период 2011-2023 ф.г. (шесть машин на первом этапе) и в период 2022-2024 ф.г. (шесть машин на втором этапе). На Фазу.1 планируется выделить 4,5 млрд. батов (143 млн. долл.), по Фазе.2 решение еще не принято;

- один самолет в версии VVIP для замены A319CJ к 2029 году;

- один самолет в версии VVIP для королевской семьи к 2026 году (вместо B737-800);

- четыре средних транспортных самолета для замены Basler BT-67 к 2030 году;

- 12 транспортных самолетов для замены C-130H в три этапа в 2022-2025, 2024-2026 и 2026-2029 ф.г.;

- два транспортных самолета для замены SAAB 340B к 2029 году;

- три самолета для разведки, наблюдения и целеуказания (ISR) к 2021 году в дополнение к имеющимся DA-42MPP;

- четыре дополнительных учебных транспортных самолета DA42 в дополнение к 10 имеющимся с бюджетом 233 млн. батов в 2020-2021 ф.г.;

- шесть дополнительных учебных самолетов DA40 для замены CT-4B к 2026 году;

- 24 учебных самолета (двухместных "бок о бок") для замены CT-4E к 2029 году;

- шесть средних поисково-спасательных вертолетов (SAR/CSAR) для замены Белл-412/412SP/412EP к 2023 году;

- три транспортных вертолета в версии VIP для королевской семьи к 2028 году;

- неизвестное количество дополнительных вертолетов S-70i "Хок Интернэшнл".

Планы по модернизации техники на ближайшие десять лет включают:

- расширение возможностей двух самолетов ДРЛОиУ SAAB-340AEW к 2024 году;

- модернизацию устаревших самолетов F-5, AU-23 и "Альфа Джет".

Также планируется закупка комплекса с вооруженными беспилотными летательными аппаратами. Финансирование первого этапа этого проекта будет реализовано в 2023-2025 ф.г., второго – в 2025-2027 ф.г.

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Страны
Таиланд
Продукция
Alpha Jet
Bell-412
Boeing-737
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