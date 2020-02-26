Сергею Шойгу в Перми доложили о проектах по созданию высокоточного оружия

ЦАМТО, 25 февраля. Министру обороны России Сергей Шойгу на пермском заводе "Машиностроитель" доложили о перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия, передает "РИА Новости".

В ходе рабочей поездки в Пермь министр обороны осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твердом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.

Также глава военного ведомства ознакомился с производственно-материальной базой Уральского НИИ композиционных материалов (предприятие специализируется на производстве корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей).

Детали не уточняются, отмечает агентство.