В китайском Sohu выразили недовольство тем, что истребитель J-15 называют копией Су-33

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В Китае выразили недовольство по поводу того, что в российских СМИ называют китайский палубный истребитель копией Су-33.

Напомним, что в своё время китайцы приобрели у Украины прототип 33-й «Сушки», а затем, основательно изучив его, запустили в работу программу создания своего корабельного самолёта. В итоге, на базе планера Су-33, и появился J-15, который сегодня используется в качестве базового истребителя авианосного флота ВМС НОАК. Такие истребители продолжают проходить опытно-боевую эксплуатацию на авианосце «Шаньдун» - первом построенном в Китае.

Слова недовольства опубликованы китайским порталом Sohu, где говорится о том, что «сходство J-15 и Су-33 – лишь внешнее».

Из статьи китайского автора:

Они (истребители) похожи внешне, но внутри у J-15 всё совершенно иначе. Поэтому называть J-15 копией советского Су-33 нельзя. Система авионики Су-33 и уровень информатизации значительно отстают от передового мирового уровня. Кроме того, Россия для своих ВМФ в настоящее время не может разрабатывать авианосцы нового поколения и палубные истребители пятого поколения к ним. В такой ситуации и Су-33 нет смысла как-то улучшать. Они (россияне) этого уже и не делают. У Су-33 в составе российского Военно-морского флота нет никакого будущего.

Далее рассказывается о новейшей авионике истребителя J-15, о том, что до создания палубных истребителей 5-го поколения (J-31) на него есть массовые заказы для того же «Шаньдуна».

Из материала:

J-15 получает новые вооружения и системы управления ими, конструкторы совершенствуют аэродинамические показатели этого самолёта.

После всех этих слов может сложиться впечатление, что в Китае кого-то пытаются убедить, что разработка J-15 «никак не связана» с ранее купленным у украинцев прототипом Су-33.