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Известия.ru

Эксперт оценил роль Язова в истории Советского Союза

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Гавный научный сотрудник института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ, доктор исторических наук Александр Шубин назвал дисциплинированным военным последнего министра обороны СССР Дмитрия Язова, скончавшегося 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

«Как министр обороны он был очень дисциплинированный и послушный сотрудник Горбачева. Он участвовал в разработке и осуществлении программы разоружения и сокращения армии», — сказал Шубин.

Историк напомнил, что именно при Язове в 1987 году президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Начало вывода войск из Германии, вывод войск из Восточной Европы. Это всё мероприятия, которые Язов примерно осуществлял, подчиняясь указаниями Горбачева», — подчеркнул эксперт.

Однако наибольший след в истории, который оставил Язов, состоял в том, что он был членом Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), отметил Шубин. В свою очередь, появление ГКЧП способствовало распаду СССР, заключил историк.


Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля 2020 года. Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Дмитрия Язова в связи с его кончиной, отметив, что он был человеком-легендой, пишет «Газета.ру». Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования, отметив, что покойный был «человеком исключительного мужества и силы духа».

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