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Военно-промышленный курьер

В США хотят клонировать «Атомную Энни»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Материалы по орудию SLRC были продемонстрированы на конференции US-UK Modernization Demonstration Event. Предполагается, что комплекс будет вести огонь активно-реактивными снарядами и сможет поражать цели на расстоянии более тысячи морских миль (более 1800 км).

Снаряды будут оснащены собственными реактивными двигателями, но их калибр неизвестен. 

Как сообщает Naked Science, расчет установки SLRC должен составлять восемь человек. Военные хотят сформировать батарею из четырех платформ. Предполагается, что в новой разработке применили решения, использованные в американской 280-мм пушке М65 времен Холодной войны. Это орудие получило известность как «Атомная Энни», поскольку могла вести огонь ядерными боеприпасами.   

Начальную скорость активно-реактивным снарядам придают газы, которые образуются от сгорания метательного заряда в каморе орудия. На траектории включается реактивный двигатель, сообщающий дополнительную скорость.

Будет ли SLRC способен вести огонь ядерными боеприпасами – не уточняется. В прошлом году стало известно, что финансировать программу будут с 2020 финансового года, а прототип построят в 2023-м.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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