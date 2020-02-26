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WarSpot

MGCS: 15 лет до замены «Леопардов» и «Леклерков»

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Источник изображения: warspot.ru

Через 15 лет Германия и Франция начнут замену своих основных танков. Вчера, 24 февраля, газета LaTribune сообщила о том, что страны-участницы проекта MGCS начинают так называемые архитектурные исследования перспективного танка.

Согласно ранее утверждённой дорожной карте, работы по проектированию новой боевой машины начнутся уже в марте-апреле. Источник во французском ВПК подтвердил редакции LaTribune, что работы начнутся по графику и продлятся до пяти лет.

Слайд из презентации нового основного танка MGCS

Источник изображения: armyrecognition.com

Следующий этап, так называемые основные исследования, также займёт пять лет и продлится до 2030 года. В период с 2030 по 2035 год должны быть построены прототипы танков, а также налажено их серийное производство. Проектированием и сборкой танков занимаются три компании — Nexter, Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall.

Контракт на разработку нового основного танка был подписан министерствами обороны Франции и Германии ещё в 2012 году, но информация об этом стала достоянием СМИ лишь в мае 2016 года. Проект получил название Main Ground Combat System (основная наземная боевая система) и сокращённо обозначается как MGCS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
MGCS
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
Rheinmetall
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