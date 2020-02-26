Войти
Российская газета

Разные роли: Су-35 сравнили с МиГ-35

61
0
0
Источник изображения: rg.ru

Журналисты сравнили между собой российские истребители Су-35 и МиГ-35.


Military Watch отмечает, что Су-35 предназначен для противодействия F- 15C Eagle и F-22 Raptor, а истребитель МиГ-35 сопоставим с американским F-18 Hornet.

Аналитики подчеркнули, что МиГ-35 и Су-35 используют один класс боеприпасов и совместимы с новой гиперзвуковой ракетой класса "воздух-воздух" R-37M. Благодаря чему способны сбивать воздушные суда на дальности до 400 километров. Данная ракета позволяет российским истребителям, по мнению экспертов, превзойти всех потенциальных противников, так как новейшие китайские и американские ракеты класса "воздух-воздух" значительно медленнее и имеют меньшую дальность. "Сушка" способна нести на внешних подвесках до 12 ракет, а МиГ - восемь.

Оба истребителя используют двухконтурные двигатели с трехмерным вектором тяги, что делает их сверхманевренными и снимает ограничения по углу атаки. При этом Су-35 обладает большей рабочей высотой и дальностью.

На Су-35 установлен радар "Ирбис", который может обнаруживать истребители противника более за 400 километров, а самолеты-невидимки на расстоянии свыше 80 километров. Он способен одновременно отслеживать до 30 воздушных целей. Меньше известно о дальности обнаружения МиГ-35, но типы боеприпасов, которыми он оснащен, указывают на то, что он может отслеживать вражеские самолеты на большой дальности, пишет Military Watch.

Хотя в целом Су-35 представляется более мощным истребителем, МиГ-35 сохраняет ряд важных преимуществ. Эксплуатационные расходы истребителя на 20 процентов ниже, чем у МиГ-29, а более низкие требования к техническому обслуживанию МиГ-35 позволяют ему производить больше вылетов и работать с более коротких взлетно-посадочных полос.

"Су-35 и МиГ-35 имеют много сходных черт, но предназначены для разных ролей, каждый из них имеет свои преимущества. Су-35 является платформой более высокого класса, на которую можно положиться при столкновении с элитными самолетами, такими как Raptor, но и МиГ-35 может противостоять им, при этом он во многом превосходит большинство западных истребителей, таких как Gripen-E, F-16V, F-18E и Rafale", - пишет MW.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-16
F-18
F-22
Gripen NG
Rafale
МиГ-29
МиГ-35
Су-35
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
04.03.2019
Русское оружие в Бангалоре
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
06.05.2013
Взгляд в будущее
15.10.2012
F-22: реальность и фальсификации
28.09.2011
Против одних – сверхизбыточно, против других – абсолютно недостаточно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 23:55
  • 184
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 25.02 21:57
  • 7875
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.02 21:39
  • 1
США вновь стали лидерами в танкостроении, с ними конкурирует только Китай – СМИ
  • 25.02 21:26
  • 6
Рогозин не раскрыл планы по пускам в 2020 году, чтобы это не муссировалось в СМИ
  • 25.02 21:24
  • 2
Эксперт рассказал о превосходстве нового российского оружия
  • 25.02 21:24
  • 13
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A
  • 25.02 21:15
  • 1
Sohu: Массированным использованием F-16 Турция могла бы прорвать систему ПВО Сирии
  • 25.02 20:22
  • 2
Уйти от винта: первые реактивные истребители разных стран
  • 25.02 20:05
  • 3
Гроза "Тигров": легендарная пушка ЗиС-2 не собирается в отставку
  • 25.02 19:49
  • 1
В отношениях Москвы и Анкары нарастает жесткое противостояние по сирийскому и ливийскому вопросам
  • 25.02 19:23
  • 1
Кто лучше: F-15 и Cу-35 сразятся за Индию
  • 25.02 19:09
  • 2
Слишком тяжелые: в США назвали сложности танковой войны с Россией
  • 25.02 17:44
  • 1994
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.02 15:42
  • 4
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 25.02 15:20
  • 18
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты